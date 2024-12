Αφού συναντήθηκε με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του σήμερα το πρωί για να ενημερωθεί για την κατάσταση στη Συρία ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Επιτέλους, το καθεστώς Άσαντ έπεσε. Αυτό το καθεστώς κακοποίησε και βασάνισε και σκότωσε κυριολεκτικά εκατοντάδες χιλιάδες αθώους Σύρους», προσθέτοντας ότι η πτώση του Άσαντ είναι μια «θεμελιώδης πράξη δικαιοσύνης».

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι αυτή είναι μια στιγμή «ιστορικής ευκαιρίας για τον πολύπαθο λαό της Συρίας να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον», αλλά προειδοποίησε ότι είναι επίσης «μια στιγμή κινδύνου και αβεβαιότητας».

Στη συνέχεια, ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τους γείτονες της Συρίας, «συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας, του Λιβάνου, του Ιράκ και του Ισραήλ», κατά τη διάρκεια της μετάβασης της εξουσίας στη Συρία.

Υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με τους εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς στη Συρία για να τους βοηθήσουν να «αδράξουν μια ευκαιρία για να διαχειριστούν τους κινδύνους».

