«Ο διοικητής Άχμεντ αλ Σάρεχ (σ.σ. το πραγματικό όνομα του Τζολάνι) προσκύνησε και φίλησε το χώρα» μόλις έφτασε στην πόλη, μετέδωσε το κανάλι των ανταρτών στο Telegram. Στα πλάνα φαίνεται ο επικεφαλής της Χάγιατ Ταχρίρ αλο Σαμ (HTS), της ριζοσπαστικής οργάνωσης που ηγείται του συνασπισμού των ανταρτών, να προσκυνάει σε μια πρασιά.

Ahmad Al-Sharaa (Jolani) arrives to Damascus after the Assad regime fell. pic.twitter.com/ADsU99FRoh

