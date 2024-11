Το βίντεο δείχνει τους αστυνομικούς να μιλάνε ήρεμα αρχικά στη μαμά, την 34χρονη Μαρία Πάικ. Η Pike κρατούσε την δύο μηνών κόρη της Destinii Hope καθώς στεκόταν μέσα σε μια ντουλάπα στο σπίτι της στο Independence.

Τα πλάνα της κάμερας δεν δείχνουν πολλά λόγια να ανταλλάσσονται αφού το βίντεο είναι μονταρισμένο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί ζήτησαν επανειλημμένα από την Pike, η οποία ήταν εμφανώς αναστατωμένη, να αφήσει κάτω το μωρό, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Ανεξαρτησίας (IDP).

«Οι επανειλημμένες προσπάθειες απέτυχαν και βγήκε από την ντουλάπα, πέρασε δίπλα από τους αστυνομικούς και κάθισε στο κρεβάτι δίπλα στο κομοδίνο», είπε το τμήμα.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν να μιλούν στη μητέρα ενώ ο σύζυγός της, ο οποίος είναι ο πατέρας της Hope, καθόταν χωρίς πουκάμισο στο κρεβάτι. 11 λεπτά μετά το βίντεο, η Pike άρπαξε ένα μεγάλο μαχαίρι από ένα κομοδίνο και το πέταξε προς έναν αστυνομικό.

«Ωπα» ακούγεται να λέει ο ένας από τους αστυνομικούς πριν η 34χρονη να στραφεί προς το μέρος ενός άλλου συναδέλφου της κρατώντας όλη αυτή την ώρα το βρέφος στην αγκαλιά της.

«Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κρατώντας το παιδί, με αποτέλεσμα ένας από τους αστυνομικούς να πυροβολήσει με τη γυναίκα και το μωρό να τραυματίζονται θανάσιμα» αναφέρεται στην ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος.

NEW: Mother and baby shot dead by police after she charged at them with a knife

Officers were called to a family assault in Independence, Missouri

They calmly spoke to Maria Pike, 34, who was holding her 2-month-old daughter, Destinii Hope, in a closet

Pike’s husband was seen… pic.twitter.com/Tht1qWL5Ey

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) November 29, 2024