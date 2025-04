Ο κ. Αλμπανίζι εκφωνούσε ομιλία σε μια εκδήλωση στην πόλη Λόβεντεϊλ, στη Νέα Νότια Ουαλία, στην περιοχή Χάντερ, όταν έπεσε από την πλατφόρμα.

Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση βοήθησαν τον κ. Αλμπανίζι να σηκωθεί και εκείνος, αφού διαβεβαίωσε το κοινό ότι είναι καλά, χαιρέτησε.

Όπως είπε ο ίδιος, δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό συνέβη μετά από μια διακοπή της επίσκεψης του Πρωθυπουργού σε κοντινό νοσοκομείο από δύο ακτιβιστές για το κλίμα.

Η ακτιβιστική ομάδα Rising Tide ανέλαβε την ευθύνη για την αναστάτωση, δημοσιεύοντας μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομάδα αυτή έχει διακόψει έξι πολιτικές εκδηλώσεις τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων με ηγέτες και των δύο μεγάλων κομμάτων.

Ο κ. Αλμπανίζι υπέστη άλλο ένα ατύχημα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν έκανε λάθος κατά τη διάρκεια μιας ερώτησης σχετικά με το αν θα κάνει συμφωνία με τους Πράσινους.

Προσπαθώντας να αποστασιοποιήσει την κυβέρνηση από το μικρό κόμμα, ο κ. Αλμπανίζι προσπάθησε να υποστηρίξει ότι δεν θα διαπραγματευτεί με τους Πράσινους, αλλά αντ’ αυτού έκανε ακριβώς το αντίθετο.

“Παρά τις 385 φορές που έχω πει… αν με ρωτήσετε ‘Αποκλείετε τη συνεργασία με τους Πράσινους;’, η απάντηση σε αυτό είναι όχι”, είπε.

Anthony Albanese has fallen off the stage while speaking at a mining union conference… pic.twitter.com/Z716MlW629

— Roman Mackinnon (@RomanMackinnon6) April 3, 2025