«Ο Αλέν Ντελόν αντιπροσώπευε το καλύτερο του γαλλικού κινηματογράφου κύρους. Ένας πρεσβευτής της κομψότητας, του ταλέντου, της ομορφιάς», πρόσθεσε στο μήνυμά της η Μπριζίτ Μπαρντό.

«Χάνω έναν φίλο, ένα alter ego, έναν συνεργάτη. Mοιραζόμασταν τις ίδιες αξίες, τις ίδιες απογοητεύσεις, την ίδια αγάπη για τα ζώα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι η Μπριζίτ Μπαρντό και ο Αλέν Ντελόν συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας που κυκλοφόρησε το 1961 «Διάσημες ερωτικές σχέσεις» (Les Amours célèbres). Έκτοτε, αναπτύχθηκε ανάμεσά τους μια δυνατή φιλία.

RIP Alain Delon.

The coolest of movie stars, not least when he romanced Brigitte Bardot.

His aesthetic qualities bedazzled women all over the world but to his dismay, overshadowed his considerable acting skills. I’d take that problem. pic.twitter.com/ITlX8rJXjh

— Piers Morgan (@piersmorgan) August 18, 2024