Ταξιδέψαμε στην Σλοβενία για να οδηγήσουμε το δεύτερο μοντέλο της Lynk & Co που έχει ιδιαίτερο αέρα και εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή, χωρίς επιδότηση.

του Τρύφωνα Αλεξόπουλου, Φωτογραφίες: Lynk&Co

Το όνομα της Lynk & Co έγινε πρωτοσέλιδο στα ΜΜΕ πριν από μόλις τέσσερα χρόνια. H εταιρία, που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Geely, έδειξε από την αρχή τις προθέσεις της. Να διανείμει δηλαδή την κινητικότητα, ακολουθώντας πιστά μια συνδρομητική υπηρεσία streaming, ανοίγοντας τον δρόμο για το car-sharing – την κοινή χρήση αυτοκινήτων από ιδιώτες. Κάτι σαν αυτό που η Airbnb κάνει με τα σπίτια και να προσελκύσει τους πελάτες σε κομψούς χώρους (που ονομάζονται Clubs) συνοδεία καφέ ή αλκοολούχων προϊόντων. Σημεία που μοιάζουν περισσότερο με μοδάτα στέκια παρά με τις κλασικές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα της Lynk & Co, λοιπόν, μπορούν είτε να αγοραστούν είτε να ενοικιαστούν με πάγιο τέλος που περιλαμβάνει σημαντικές υπηρεσίες, όπως ασφάλιση, συντήρηση και οδική βοήθεια. Αυτό για ορισμένες περιοχές της Ευρώπης. Στην Ελλάδα η ιστορία είναι διαφορετική. Με το πρώτο της μοντέλο, το 01, τα πήγε πολύ καλά μετά από μια μεγάλη μείωση της τιμής του, που έπεσε στα 35.000 ευρώ. Βασικά, έγινε sold out και απλά περιμένουμε την ανανεωμένη σε πολλά σημεία εκδοχή του. Η συζήτηση όμως, όπως και ο λόγος, ανήκει σε ένα άλλο μοντέλο. Το δεύτερο της, για την ακρίβεια, που όλος τυχαίως, ονομάζεται 02. Τα πήραν με την σειρά στην start up της Geely…

