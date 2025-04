Ο Τραμπ δεν σταμάτησε να πειράζει την Κόλινς, η οποία είναι και ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου για το δίκτυο, αποκαλώντας την μεταξύ άλλων «παρουσιάστρια με χαμηλή τηλεθέαση» και αμφισβητώντας την αξιοπιστία του CNN, ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις μαζί με τον Πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Η Κόλινς ζητούσε απαντήσεις για την απέλαση του Κίλμαρ Αμπρέγκο Γκαρσία, ενός άνδρα από το Μέριλαντ, ο οποίος μεταφέρθηκε τον περασμένο μήνα στο Κέντρο Κράτησης Τρομοκρατών (CECOT) — μια τεράστια και διαβόητη φυλακή της Κεντρικής Αμερικής — βάσει του Νόμου περί Εχθρικών Αλλοδαπών του 18ου αιώνα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι ο Αμπρέγκο Γκαρσία ήταν μέλος της βίαιης συμμορίας MS-13, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ διέταξε τον Λευκό Οίκο να «διευκολύνει» την απελευθέρωσή του από τη φυλακή στις 10 Απριλίου.

Ο Πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, στο Οβάλ Γραφείο στις 14 Απριλίου 2025.

Όταν η Κόλινς έθεσε για πρώτη φορά το ερώτημα στον Τραμπ, εκείνος απάντησε αναφερόμενος στις «χαμηλές τηλεθεάσεις του CNN» και στη συνέχεια παρέδωσε τον λόγο στη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι για να υπερασπιστεί την απέλαση και τις μετέπειτα ενέργειες.

«Μπορείς να απαντήσεις κι εσύ σε αυτή την ερώτηση, επειδή ξέρεις ότι προέρχεται από το CNN και αυτοί πάντα τη διατυπώνουν με προκατάληψη, γιατί είναι απολύτως μεροληπτικοί και δεν ξέρουν τι συμβαίνει», είπε ο Τραμπ στον Μίλερ.

«Γι’ αυτό δεν τους παρακολουθεί κανείς».

«Είναι δυνατόν να λέτε στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ τι να κάνει με τους πολίτες του;» είπε αρχικά ο Τραμπ, συνεχίζοντας με επίθεση προς το CNN: «Γι’ αυτό δεν σας βλέπει κανείς. Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι».

«Δεν έχω την εξουσία να τον επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Μπουκέλε όταν τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

«Πώς θα μπορούσα να περάσω λαθραία έναν τρομοκράτη στις Ηνωμένες Πολιτείες;» πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο Αμπρέγκο Γκαρσία είναι «τρομοκρατικό» μέλος της συμμορίας MS-13 – κάτι που δεν έχει υποστηρίξει στη δικαστική διαμάχη για την τύχη του.

Η ένταση κορυφώθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτίθεται φραστικά και κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. «Ήταν πρόεδρος μειωμένης αντίληψης. Εγώ έκανα τις εξετάσεις μου. Αισθάνομαι υπέροχα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το CNN διέκοψε τη ζωντανή μετάδοση έξι λεπτά πριν το τέλος της συνέντευξης Τύπου με την παρουσιάστρια Ντάνα Μπας να σχολιάζει πως «ακούσαμε πολλές πληροφορίες, αλλά και παραπληροφόρηση. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι το CNN μισεί τη χώρα μας. Αυτό δεν ισχύει. Είμαι εδώ 32 χρόνια και αυτή η ρητορική δεν έχει προηγούμενο».

