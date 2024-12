Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο, αναφέρεται: “Η West Ham United μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Μάικλ Αντόνιο είναι σε σταθερή κατάσταση μετά από τροχαίο ατύχημα το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Essex. Ο Μάικλ επικοινωνεί με το περιβάλλον και αυτή τη στιγμή παρακολουθείται στενά σε νοσοκομείο στο κεντρικό Λονδίνο. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, παρακαλούμε όλοι να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του Michail και της οικογένειάς του. Ο Σύλλογος δεν θα κάνει περαιτέρω σχόλια απόψε, αλλά θα εκδώσει μια περαιτέρω ενημέρωση σε εύθετο χρόνο.”

Ο Antonio, 34 ετών, έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια της West Ham στην Premier League αυτή τη σεζόν, σκοράροντας ένα γκολ και καταγράφοντας μια ασίστ για την ομάδα του Julen Lopetegui.

Ο διεθνής από τη Τζαμάικα ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα Tooting & Mitcham United, πριν κάνει το άλμα στη Football League με την Reading το 2008.

Ο Antonio είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της West Ham στην Premier League με 68 γκολ — 21 περισσότερα από τον Paolo Di Canio, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση — και έχει σκοράρει συνολικά 83 γκολ για τους Hammers σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Antonio γεννήθηκε στο Wandsworth του Νότιου Λονδίνου από Τζαμαϊκανούς γονείς και το 2021 αποδέχθηκε την κλήση στην εθνική ομάδα της Τζαμάικας.

Σε ηλικία 31 ετών, όταν έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα, ο Antonio σκόραρε πέντε φορές σε 21 εμφανίσεις για την Τζαμάικα, με το πιο πρόσφατο γκολ του για τη χώρα να έρχεται σε νίκη επί της Ονδούρας τον Σεπτέμβριο.

Images have emerged of Michail Antonio’s car following his horrific crash. pic.twitter.com/hFTgnXhfr4

— The Sun – West Ham (@SunWestHam) December 7, 2024