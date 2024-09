Στο 34′ ο CR7 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και σείστηκε το Ντα Λουζ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε κλάματα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το απίθανο ρεκόρ.

Δείτε το ιστορικό γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Τα γκολ του Ρονάλντο με όλες τις ομάδες

Αυτό ήταν το 131ο γκολ του Ρονάλντο με την Εθνική Πορτογαλίας, ενώ 450 τέρματα έχει σημειώσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, 145 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 101 με τη Γιουβέντους, 68 με την Αλ Νασρ και 5 με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

