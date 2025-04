Το ξενοδοχειακό συγκρότημα «Pestana CR7» στη Μαρακές του Μαρόκου έπιασε φωτιά το περασμένο Σάββατο (5/4). Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα «A Bola», οι φλόγες κατασβέστηκαν από τις ομάδες έκτακτης ανάγκης που κινητοποιήθηκαν άμεσα στο σημείο, ενώ ο ιστότοπος «Morocco World News», προσθέτει ότι «επρόκειτο για μια μικρής έκτασης φωτιά».

