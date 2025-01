Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του μέσω των κόκκινων διαβόλων, με τους οποίους ταυτίστηκε στην καριέρα του, καθώς πήρε το παρατσούκλι από τους φίλους της ομάδας, ο “βασιλιάς του Stretford End”. Ο 84χρονος συνέδεσε το όνομά του με τους κόκκινους διαβόλους, καθώς αγωνίστηκε για 11 χρόνια στο Ολντ Τράφορντ (1962-1973), έχοντας πετύχει 237 γκολ σε 404 συμμετοχές. Η μορφή του τιμάται έξω από το γήπεδο των “κόκκινων διαβόλων” μαζί με τους Σερ Μπόμπι Τσάρλτον και Τζορτζ Μπεστ (Holly Trinity).

Manchester United is saddened to bring you the following statement from the family of Denis Law.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Κορυφαίος αθλητής στα Βαλκάνια για το 2024 ο Τεντόγλου

— Manchester United (@ManUtd) January 17, 2025