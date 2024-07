Το βίντεο που προβλήθηκε από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση WDR φάνηκε να δείχνει τον άνδρα να κρατείται ανάμεσα στις πασαρέλες και τα δοκάρια στην κάτω πλευρά της οροφής του Westfalenstadion μετά τον αγώνα των τελευταίων 16, τον οποίο κέρδισε η Γερμανία με 2-0.

Η αστυνομία του Ντόρτμουντ είπε ότι ο άνδρας αναγνωρίστηκε ως ένας 21χρονος από την κοντινή πόλη Όσναμπρουκ και ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη παραβίαση. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι «προς το παρόν αποκλείει ένα πολιτικό κίνητρο».

Ο άνδρας κουβαλούσε εξοπλισμό κάμερας σε ένα σακίδιο και χωρίς επικίνδυνα αντικείμενα, είπε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι φέρεται να είπε κατά την ανάκριση ότι ήθελε να βγάλει «καλές φωτογραφίες».

«Δεν υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο άνδρας σκόπευε να θέσει σε κίνδυνο τους επισκέπτες του γηπέδου με τη συμπεριφορά του», ανέφερε η αστυνομία σε προηγούμενη δήλωση τη νύχτα.

Η αστυνομία είπε ότι ο άνδρας είχε αρχικά εντοπιστεί γύρω στο ημίχρονο του παιχνιδιού, το οποίο καθυστέρησε από μια καταιγίδα.

Εκείνη την ώρα, ο διαιτητής Μάικλ Όλιβερ κάλεσε και τους δύο αρχηγούς της ομάδας και φάνηκε να κάνει χειρονομία προς την οροφή. Η παρουσία του ορειβάτη δεν ήταν εμφανής σε πολλούς οπαδούς εκείνη τη στιγμή. Δεν έγινε καμία ανακοίνωση στο πλήθος.

Δεν ήταν αμέσως σαφές πώς ο άνδρας μπόρεσε να μπει στο γήπεδο. Γενικά δεν επιτρέπεται στους θαυμαστές να φέρουν μεγάλα σακίδια.

Σε προηγούμενα κενά ασφαλείας στο Euro 2024, πολλοί οπαδοί μπόρεσαν να πλησιάσουν τον πρωταγωνιστή της Πορτογαλίας Κριστιάνο Ρονάλντο στο γήπεδο αναζητώντας selfie. Στο επόμενο παιχνίδι της Πορτογαλίας, αφού η UEFA δεσμεύτηκε να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, ένα άτομο πήδηξε από το πλήθος και παραλίγο να συγκρουστεί με τον Ρονάλντο.

Στην τελετή έναρξης στις 14 Ιουνίου, ένας Γερμανός YouTuber κινηματογράφησε και αργότερα δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει πώς μπήκε στο γήπεδο του Μονάχου με πλαστά διαπιστευτήρια και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ενώ ήταν μεταμφιεσμένος με μια στολή μασκότ που αγόρασε στο διαδίκτυο.

Την Κυριακή, η UEFA επαίνεσε την «πολύ επαγγελματική δράση της αστυνομίας και των ειδικών δυνάμεων και την εξαιρετική συνεργασία» με τους υπεύθυνους του τουρνουά για την ασφαλή επίλυση του τελευταίου περιστατικού.

Η UEFA υποσχέθηκε νέα αναθεώρηση της ασφάλειας στις 10 πόλεις που φιλοξενούν αγώνες, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει λεπτομέρειες.

