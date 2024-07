Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «ανάρμοστη συμπεριφορά» του ποδοσφαιριστή.

Η οργάνωση των «Γκρίζων Λύκων» θεωρείται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, ακροδεξιά και υπερεθνικιστική και παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες. «Το πώς πανηγύρισα έχει να κάνει με την τουρκική ταυτότητά μου. Και είδα πολλούς θεατές στο στάδιο να πανηγυρίζουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει κάποιο κρυμμένο μήνυμα πίσω από την χειρονομία μου», δήλωσε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.

«Είμαστε όλοι Τούρκοι, είμαι υπερήφανος που είμαι Τούρκος και αυτή ήταν η ουσία της χειρονομίας. Ήθελα απλώς να δείξω πόσο πόσο χάρηκα και πόσο υπερήφανος είμαι. Και ελπίζω ότι θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες για αυτό», πρόσθεσε ο Ντεμιράλ.

Η έρευνα της UEFA ωστόσο δεν αποκλείεται να επηρεάσει τελικά την συμμετοχή του 26χρονου ποδοσφαιριστή, στον αγώνα του Σαββάτου εναντίον της Ολλανδίας, για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται, ότι στον παίκτη της Αλβανίας Μιρλίντ Ντάκου επιβλήθηκε αποκλεισμός δύο αγωνιστικών, επειδή στον αγώνα εναντίον της Κροατίας φώναζε μαζί με οπαδούς συνθήματα εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας.

Albania may face additional disciplinary measures from UEFA.

Both the football federations of Macedonia and Serbia have requested UEFA to take action against Albania after Mirlind Daku led “F**k Macedonia” chants following the Croatia-Albania match. pic.twitter.com/eLNyeXlDvm

