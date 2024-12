Ο μέσος της Φιορεντίνα –δανεικός από τη Ρόμα– αισθάνθηκε αδιαθεσία στον αγώνα με την Ίντερ, που διακόπηκε στο 17ο λεπτό.

Με το παιχνίδι να σταματά μετά από ένα γκολ που ακυρώθηκε για τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ, ο Μπόβε σωριάστηκε μόνος στο έδαφος ενώ έδενε τα παπούτσια του.

Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Careggi, όπου πέρασε τη νύχτα.

Αυτή τη στιγμή είναι ξύπνιος και διαυγής, αναφέρει το Sky Sport.

Ο Μποβέ ξεκουράστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, την οποία πέρασε στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη στην εντατική και υπό φαρμακολογική καταστολή.

