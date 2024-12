Ο Μποβέ σωριάστηκε στο έδαφος στο 16ο λεπτό και χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα. Οι παίκτες έμειναν σε κατάσταση σοκ. Οι παίκτες της Ίντερ εθεάθησαν να παρηγορούν τους αντιπάλους τους, καθώς ο 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου, ο Μποβέ «αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό φαρμακολογική καταστολή και νοσηλεύεται στην εντατική».

«Έφτασε στα επείγοντα με σταθερές αιμοδυναμικές καταστάσεις και οι πρώτες καρδιολογικές και νευρολογικές εξετάσεις που έγιναν απέκλεισαν οξεία βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Μόλις ο Μποβέ κατέρρευσε στο έδαφος, οι παίκτες έσπευσαν να ενημερώσουν το ιατρικό επιτελείο. Εν τω μεταξύ, σχημάτισαν ένα προστατευτικό δακτύλιο γύρω από το νεαρό. Στη συνέχεια, ο διαιτητής ζήτησε από όλους τους παίκτες να φύγουν από το γήπεδο πριν διακοπεί ο αγώνας.

Νωρίτερα φέτος τον Αύγουστο, ο μέσος της AS Roma εντάχθηκε στη Φιορεντίνα ως δανεικός για μια σεζόν. Κατά σύμπτωση, το πρώτο του γκολ για τη Φιορεντίνα ήρθε κόντρα στην Ίντερ. Ενώ ο Bove δεν έχει ακόμη λάβει την παρθενική του κλήση στην ανώτερη ομάδα της Ιταλίας, έχει εκπροσωπήσει τη χώρα σε επίπεδο κάτω των 21 ετών.

“Forza Edoardo, είμαστε μαζί σου. Είσαι ένα δυνατό αγόρι με εξαιρετικό χαρακτήρα. Απευθυνόμαστε στην οικογένειά του σε αυτές τις στιγμές”, δήλωσε ο πρόεδρος της Fiorentina, Rocco Commisso, μετά το ατυχές συμβάν.

Ο πρόεδρος της Ίντερ Τζουζέπε Μαρότα υποστήριξε την απόφαση του διαιτητή να διακόψει το παιχνίδι ενώ ο Μποβέ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Forza Edoardo. We’re all with you ❤️ pic.twitter.com/VbaYLhhTzo

— Lega Serie A (@SerieA_EN) December 1, 2024