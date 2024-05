Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Στη σειρά φάνηκε σε γενικές γραμμές ότι ήμασταν καλύτεροι. Κερδίσαμε εδώ στο 1ο ματς, έχοντας τον έλεγχο. Χάσαμε στο 2ο γιατί η Μπαρτσελόνα αντέδρασε όπως έπρεπε. Στο 3ο ματς, έπρεπε να κερδίσουμε. Χάσαμε με ένα λάθος, με ένα μη σφύριγμα. Στο 4ο ματς κερδίσαμε με 34 πόντους και σήμερα τα καταφέραμε, χωρίς να κάνουμε εμφάνιση ανάλογη του ταλέντου που έχουμε. Βάλαμε μεγάλη πίεση στην Μπαρτσελόνα, ειδικά όταν περάσαμε μπροστά στο τέλος. Δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν την πίεση που τους βάλαμε.

Σας θυμίζω πως πριν από 4-5 χρόνια έγκριτοι δημοσιογράφοι έλεγαν πως δεν υπάρχει περίπτωση κάποια ελληνική ομάδα να είναι στο Final Four, λόγω της έλλειψης παραγωγής ταλέντου και των οικονομικών δεδομένων. Εμείς λέμε πως φτάσαμε στο Final Four για 3η σερί χρονιά.

Το ζητούμενο για την ομάδα μας είναι πως βρίσκεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης για 3η σερί σεζόν. Περάσαμε μια διαδρομή δύσκολη, ειδικά στον α’ γύρο. Κάναμε φοβερό β’ γύρο, μαζευτήκαμε, κάναμε και σημαντικές προσθήκες. Έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Όλο το κλαμπ είναι πολύ υποστηρικτικό. Είναι ένα περιβάλλον, που το απολαμβάνω. Είναι φανταστικό να δουλεύεις εδώ. Το καταλαβαίνουν αυτό οι φίλαθλοι της ομάδας, το δείχνουν από το πόσο πιστεύουν”.

Για το γεγονός πως στο Final Four θα είναι κι ο Παναθηναϊκός AKTOR: “Δεν αλλάζει κάτι. Έχουμε λίγο διάστημα να ξεκουραστούμε, γιατί παίξαμε πολλά ματς με ένταση. Θα δουλέψουμε στηριζόμενοι μόνο στο μπάσκετ, χωρίς να ασχολούμαστε με την τοξικότητα. Θα ασχολούμαστε μόνο με την ομάδα μας. Είναι σημαντικό που θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Το ελληνικό μπάσκετ έχει δύο ομάδες στο Final Four, είναι πολύ σημαντικό”.

