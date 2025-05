Eurovision 2025: Το ισχυρό μήνυμα πίσω από την «Καρυάτιδα» - Ποια ειναι εξήγηση της Klavdia [βίντεο]

χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Klavdia, representing Greece, poses during the Eurovision Song Contest's 'Turquoise Carpet' ceremony in Basel, Switzerland, May 11, 2025. REUTERS/Denis Balibouse