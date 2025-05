«Οι σημαντικότεροι επικεφαλής επιχειρήσεων στον κόσμο βρίσκονται εδώ σήμερα και θα φύγουν με πολλές επιταγές», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την έναρξη των επίσημων συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών στα βασιλικά ανάκτορα στο Ριάντ.

Στις «ΗΠΑ, πρόκειται πιθανόν για δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας για τις οποίες μιλάμε», συμπλήρωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στη σύμπραξη με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος τον υποδέχθηκε ο ίδιος κατά την άφιξή του, αφού μαχητικά αεροσκάφη F-15 της Σαουδικής Αραβίας συνόδευσαν το “Air Force One”, ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο.

«Πιστεύω πραγματικά ότι εκτιμάμε πολύ ο ένας τον άλλο», υπογράμμισε ο Τραμπ. Οι δύο άνδρες, χαμογελαστοί και εμφανώς χαλαροί, συναντήθηκαν μετά το αεροδρόμιο στο πολυτελές παλάτι για μια τελετή καλωσορίσματος των μελών των δύο αντιπροσωπειών, την οποία ακολούθησε ένα γεύμα.

Λίγο μετά ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους και ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υπέγραψαν αυτό που παρουσιάστηκε ως μια «στρατηγική οικονομική συμφωνία» μεταξύ των δύο χωρών.

Κατόπιν, δύο αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας απαρίθμησαν σειρά «πρωτοκόλλων σύμπραξης» στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της αστυνομίας και των ορυκτών, κατά τη διάρκεια μιας τελετής υπογραφής που μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση.

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν βασικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου του, όπως και επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων, μεταξύ αυτών ο σύμβουλός του Ίλον Μασκ, ο οποίος εθεάθη να συζητά με τον πρίγκιπα διάδοχο.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ θα επισκεφθεί το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με εξαίρεση ένα σύντομο ταξίδι στη Ρώμη για την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, πρόκειται για την πρώτη σημαντική περιοδεία στο εξωτερικό μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του. Οκτώ χρόνια νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης επιλέξει τη Σαουδική Αραβία για το πρώτο διεθνές ταξίδι του.

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν σήμερα να πουλήσουν στη Σαουδική Αραβία ένα εξοπλιστικό πακέτο αξίας σχεδόν 142 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, που το χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας» που έχει ποτέ συνάψει η Ουάσιγκτον.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, καλύπτει συμφωνίες με περισσότερες από δέκα αμερικανικές αμυντικές επιχειρήσεις σε τομείς, όπως η αεράμυνα και η πυραυλική άμυνα, η πολεμική αεροπορία και το διάστημα, η θαλάσσια ασφάλεια και οι επικοινωνίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Το πακέτο που υπογράφηκε σήμερα, η μεγαλύτερη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας στην αμερικανική ιστορία, αποτελεί μια σαφή επίδειξη της δέσμευσής μας στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μας», επισημαίνει ο Λευκός Οίκος.

