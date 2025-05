Ο Τζόκοβιτς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Μάρεϊ, ευχαριστώντας τον “για όλη τη σκληρή δουλειά, τη διασκέδαση και την υποστήριξη” κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Ο Σέρβος παίκτης ανέφερε επίσης ότι “απόλαυσε πραγματικά το να εμβαθύνει τη φιλία τους”.

Ο Μάρεϊ, πρώην Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, αναγνώρισε την “απίστευτη ευκαιρία” να συνεργαστεί με τον Τζόκοβιτς και ευχαρίστησε τόσο τον ίδιο όσο και την ομάδα του Τζόκοβιτς για τις προσπάθειες τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών. Ευχήθηκε στον Τζόκοβιτς ό,τι καλύτερο για την υπόλοιπη σεζόν.

Η απόφαση έρχεται μόλις δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Roland Garros στις 25 Μαΐου. Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει κερδίσει 24 τίτλους Grand Slam, θα στοχεύσει στον τέταρτο τίτλο του στο Παρίσι. Οι δύο άρχισαν να συνεργάζονται πριν από το Australian Open τον Ιανουάριο, όπου η πορεία του Τζόκοβιτς σταμάτησε στους ημιτελικούς λόγω τραυματισμού στον αγώνα του με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Thank you, coach Andy, for all the hard work, fun & support over last six months on & off the court. I really enjoyed deepening our friendship together pic.twitter.com/iXqkdIN2Gb

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 13, 2025