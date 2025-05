Επιπλέον, το Disney+ αποκαλύπτει νέες εικόνες και νέο πόστερ για το «Alien: Earth» καθώς και το πόστερ του νέου κύκλου του «The Bear».

Ο τέταρτος κύκλος, της βραβευμένης με Emmy ® σειράς του FX « The Bear », κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 26 Ιουνίου , με τα 10 επεισόδια του νέου κύκλου διαθέσιμα την ημέρα της πρεμιέρας, αποκλειστικά στο Disney+.

σειράς του κάνει πρεμιέρα την , με τα 10 επεισόδια του νέου κύκλου διαθέσιμα την ημέρα της πρεμιέρας, αποκλειστικά στο Disney+. Η νέα, δραματική σειρά του FX, «Alien: Earth», από τον δημιουργό Noah Hawley, βασισμένη στο δημοφιλές franchise, κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 13 Αυγούστου, με τα δύο πρώτα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+. Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα κάθε Τετάρτη.

«The Bear» του FΧ

Ο τέταρτος κύκλος της σειράς του FX, «The Bear», βρίσκει τους Carmen «Carmy» Berzatto (White), Sydney Adamu (Edebiri) και Richard «Richie» Jerimovich (Moss-Bachrach), να συνεχίζουν παρά τις δυσκολίες, αποφασισμένοι όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να πάνε το «The Bear» σε άλλο επίπεδο. Με νέες προκλήσεις να εμφανίζονται σε κάθε βήμα, η ομάδα καλείται να προσαρμοστεί για να ξεπεράσει τα εμπόδια. Στο νέο κύκλο, η επιδίωξη της τελειότητας δεν αφορά μόνο το να γίνεσαι καλύτερος, αλλά και το να αποφασίζεις σε τι αξίζει πραγματικά να αφοσιωθείς.

Στη σειρά επίσης πρωταγωνιστούν οι Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas και Matty Matheson, ενώ εμφανίζονται και οι Oliver Platt και Molly Gordon.

Η σειρά του FX, «The Bear», είναι μια δημιουργία του Christopher Storer, ο οποίος είναι και executive producer, μαζί με τους Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai και Rene Gube. Η Courtney Storer συμμετέχει ως co-executive producer και Culinary Producer. Η σειρά είναι παραγωγή της FX Productions.

Η σειρά του FX «The Bear», AFI Television Program of the Year και για τους τρείς πρώτους της κύκλους, απέσπασε πρόσφατα 11 βραβεία Emmy για τον δεύτερο κύκλο, τα περισσότερα που έχουν απονεμηθεί ποτέ σε κωμική σειρά μέσα σε μία χρονιά. Η σειρά έχει επίσης διακριθεί στις Χρυσές Σφαίρες, Screen Actors Guild Awards, Peabody Awards, Critics Choice Awards, Writers Guild Awards, Directors Guild Awards, Producer Guild Awards, NAACP Image Awards, Independent Spirit Awards, MPSE Golden Reel Awards, CAS Awards, ACE Eddie Awards και TCA Awards, μεταξύ άλλων.

«Alien: Earth» του FX

Όταν το μυστηριώδες διαστημικό σκάφος USCSS Maginot προσγειώνεται στη Γη, η «Wendy» (Sydney Chandler) και μια ομάδα στρατιωτών, κάνουν μια μοιραία ανακάλυψη που τους φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με τη μεγαλύτερη απειλή του πλανήτη, στη νέα σειρά του FX «Alien: Earth».

Το έτος 2120, πέντε εταιρείες, οι Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic και Threshold, χειρίζονται τη δύναμη των εθνών. Σε αυτή την εποχή των πολυεθνικών, οι cyborgs (άνθρωποι με βιολογικά και τεχνητά μέρη) και οι synthetics (ανθρωπόμορφα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη) συνυπάρχουν με τους ανθρώπους. Όμως, το τοπίο αλλάζει ριζικά όταν ο ιδιοφυής Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Prodigy Corporation πραγματοποιεί μια τεχνολογική ανακάλυψη: τους hybrids (ανθρωπόμορφα ρομπότ εμποτισμένα με ανθρώπινη συνείδηση). Το πρώτο hybrid πρωτότυπο, η «Wendy», σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Όταν το διαστημόπλοιο της Weyland-Yutani συγκρούεται με την Prodigy City, η «Wendy» και τα υπόλοιπα hybrids, έρχονται αντιμέτωπα με μυστηριώδεις μορφές ζωής, πιο τρομακτικές απ’ ό,τι θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί.

Με πρωταγωνίστρια τη Sydney Chandler, στη σειρά συμμετέχει ένα διεθνούς φήμης καστ που περιλαμβάνει τους Timothy Olyphant (Kirsh), Alex Lawther (Hermit), Samuel Blenkin (Boy Kavalier), Babou Ceesay (Morrow), Adrian Edmondson (Atom Eins), David Rysdahl (Arthur Sylvia), Essie Davis (Dame Sylvia), Lily Newmark (Nibs), Erana James (Curly), Adarsh Gourav (Slightly), Jonathan Ajayi (Smee), Kit Young (Tootles), Diêm Camille (Siberian), Moe Bar-El (Rashidi) και Sandra Yi Sencindiver (Yutani).

Η σειρά του FX, «Alien: Earth», είναι μια δημιουργία του βραβευμένου με Peabody και Emmy®, Noah Hawley, ο οποίος είναι και executive producer. Ακόμη, executive producers είναι οι Ridley Scott, David W. Zucker, Joseph Iberti, Dana Gonzales και Clayton Krueger. Η σειρά είναι παραγωγή της FX Productions.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από αγαπημένες σειρές όπως Dying for Sex, Καλή Αμερικανική Οικογένεια, Paradise, Το Κλεμμένο Κορίτσι, The Bear, μέχρι ταινίες όπως Alien: Romulus, Άλιεν: Ο Επιβάτης του Διαστήματος (1979), Άλιενς: Η Επιστροφή (1986) σε 4Κ, Άλιεν 3: Η Τελική Αναμέτρηση (1992), Άλιεν: Η Αναγέννηση (1997), Άλιεν Εναντίον Κυνηγού (2004), Άλιεν Εναντίον Κυνηγού 2 (2007), Άλιεν: Covenant (2017).

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.