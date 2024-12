Πρώτη εντός έδρας ήττα για την Μπάγερν στην EuroLeague. Ισόβαθμες οι δύο ομάδες στην κατάταξη.

Με τον Παναθηναϊκό να παίρνει… φωτιά από τα 6,75 στο κρισιμότερο σημείο και την άμυνα να κρατάει την κορυφαία επίθεση της εφετινής Euroleague στους 69 πόντους, οι πρωταθλητές Ευρώπης πανηγύρισαν στο Μόναχο την τρίτη διαδοχική νίκη τους και υποχρέωσαν την Μπάγερν στην πρώτη εντός έδρας ήττα της, σε ακόμη ένα μπασκετικό έπος του «τριφυλλιού».

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 36-32, 53-55, 69-80

Η Μπάγερν μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και την ώρα που ο Παναθηναϊκός δεν έβρισκε λύσεις στην επίθεση, το σερί της ομάδας του Χέρμπερτ έφτασε στο 9-0 στο τρίλεπτο, με τον Εργκίν Αταμαν να καλεί τάιμ άουτ. Μετά το τάιμ άουτ, οι πράσινοι βρήκαν τους πρώτους τους πόντους, έκοψαν τον ρυθμό των Γερμανών, ωστόσο εξακολουθούσαν να δυσκολεύονται στο σκοράρισμα. Αμφότερες οι ομάδες ήταν άστοχες και το πρώτο δεκάλεπτο έληξε στο 16-13.

All the way up!#FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/xuD7L5iBtB

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2024