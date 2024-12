Τα αίματα «άναψαν» με τον Νούρκιτς να χαστουκίζει τον Μάρσαλ, προκαλώντας την αντίδραση του συμπαίκτη του Μάρσαλ, Πι Τζέι Γουάσινγκτον, ο οποίος έριξε στο παρκέ τον αντίπαλό του. Χρειάστηκε η συνδρομή των…ψυχραιμότερων προκειμένου η κατάσταση να μην κλιμακωθεί περαιτέρω.

Δείτε βίντεο:

Jusuf Nurkic slapped Naji Marshall during a scuffle, leading to both players being ejected pic.twitter.com/4rpgzHjJEa

— BasketNews (@BasketNews_com) December 28, 2024