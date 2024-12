Η γκαλερί artworx στην Κηφισιά, καλωσόρισε την εορταστική περίοδο γιορτάζοντας παράλληλα τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, με μια εμπνευσμένη έκθεση με τίτλο «Μετάβαση-Transit». Στο φιλόξενο χώρο του artworx, στον πρώτο όροφο του πολυσύχναστου εμπορικού κέντρου της οδού Κολοκοτρώνη 1, θα βρείτε μοναδικά έργα, πίνακες, αντικείμενα, γλυπτά, γούρια και δώρα τέχνης που επέλεξαν η Μαρία Ξανθάκου και η Ιζαμπέλα Φρανσές, ώστε να ανταποκρίνονται, όπως μας λένε, στην έννοια του δικού μας ψυχικού πρώτα μετασχηματισμού, αλλά και της μετάβασης και μεταφοράς μας σ’ έναν τόπο μαγικό, όπου όλες οι ευχές μας μπορούν να πραγματοποιηθούν. «Οδηγός μας σε αυτό το “transit” είναι η τέχνη, που μας γοητεύει με τις διαφορετικές της μορφές και προσφέρει το εισιτήριο για αυτό το ταξίδι», σημειώνουν και μας καλούν στο artworx.

Εμείς είδαμε κατά την επίσκεψή μας εμπνευσμένες, μοναδικές δημιουργίες που φιλοτέχνησαν οι: Λυδία Βενιέρη, Μάρκος Καμπάνης, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Κωσταντίνος Πάτσιος, Λίνα Πηγαδιώτη, Σπυριδούλα Πολίτη, Πάνος Φαμέλης, ⁠Ανδρονίκη Χειλά.

Στην έκθεση θα βρείτε επίσης μοναδικά κοσμήματα, εικόνες, γούρια, στο πνεύμα των ημερών και για το καλωσόρισμα του νέου χρόνου, που φιλοτέχνησαν οι: Λυδία Βενιέρη, Πολίνα Ελλις, καθώς και δώρα τέχνης με την υπογραφή του artworx.

Ξεχωρίσαμε το γούρι phaos της Polina Ellis, το οποίο είναι εμπνευσμένο από αρχαία ελληνικά θρησκευτικά έθιμα. Η λέξη φάος σημαίνει, όπως μας λέει η δημιουργός του, «φως και εμφανίζεται στα ομηρικά έπη. Μέσα από τις αχτίδες του ήλιου, την πιο ισχυρή πηγή φωτός και ζωής το PHAOS έρχεται να φωτίσει το νέο έτος με δύναμη, ενέργεια και αρμονία». Θα το βρείτε σε πολλές και διαφορετικές εμπνευσμένες μορφές, ώστε να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.

Ο ιστορικός Τέχνης, Γιώργος Μυλωνάς, από την πλευρά του, μιλώντας για το σύνολο της έκθεσης «Transit» σημειώνει: «Η μετάβαση δεν είναι ποτέ γραμμική. Η τέχνη, ωστόσο, παραμένει ένας σταθερός άξονας. Σε έναν κόσμο που κινείται διαρκώς, η κηφισιώτικη γκαλερί γίνεται σύμβολο σύνδεσης: ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, στον χώρο και το δίκτυο, στο τοπικό και το διεθνές. Το transit αυτό δεν αφορά μόνο τη φυσική μετακίνηση των έργων ή τη μετάβαση των γκαλερί στον ψηφιακό κόσμο, αλλά και την εσωτερική μας μετατόπιση ως θεατών και συμμετεχόντων στη σύγχρονη κουλτούρα… Η Κηφισιά γίνεται έτσι κόμβος εξωστρέφειας, με τις ψηφιακές πλατφόρμες να λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στο εγχώριο και το διεθνές. Από τον φυσικό χώρο της γκαλερί, τα έργα ταξιδεύουν, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της εικαστικής μας σκηνής».

Η έκθεση διαρκεί ως τις 31 Ιανουαρίου. artworx: Κολοκοτρώνη 1, Κηφισιά (1ος όροφος), τηλ. 2106236721.

Για την πιο όμορφη περίοδο του χρόνου

Η Γκαλερί Σκουφά, από την πλευρά της, φιλοξενεί τη χριστουγεννιάτικη ομαδική έκθεση με τίτλο «It’s the most wonderful time of the year!», που διαρκεί ως τις 11 Ιανουαρίου 2025.

Πρόκειται για ομαδική έκθεση, όπου παρουσιάζονται έργα Ελλήνων και ξένων συνεργατών της Γκαλερί Σκουφά, καθώς και έργα παλαιών γνωστών καλλιτεχνών. Για ακόμα μια χρονιά οι καλλιτέχνες εμπνέονται από τη γοητεία των γιορτινών ημερών και δημιουργούν έργα τα οποία καλούν τον θεατή να ανακαλύψει ιστορίες και να γίνει μέρος μιας ζωντανής αφήγησης. Τοπία, πρόσωπα, χρώματα και μέρη ονειρικά, γίνονται αφετηρία μιας γιορτινής συνάντησης.

Θα βρείτε όμορφα έργα που φιλοτέχνησαν οι: Γιώργος Χαδούλης, Τάσος Μαντζαβίνος, Νίκος Αγγελίδης, Βασίλης Πέρρος, Ηλίας Παπαηλιάκης, Ειρήνη Ηλιοπούλου, Νίκος Λαγός, Παναγιώτης Μπελντέκος, Τίνα Καραγεώργη, Ειρήνη Κανά, Θανάσης Μακρής, Καλλιόπη Ασαργιωτάκη, Αχιλλέας Ραζής, Μαρία Γιαννακάκη, Αντώνης Σκαμπαβίριας, Αντώνης Στάβερης, Κώστας Σπυριούνης, Κατερίνα Σεραφετινίδου, Βαγγέλης Ρήνας, Στάθης Αλεξόπουλος, Αλέξης Κυριτσόπουλος, Γιάννης Ευθυμίου, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Γιάννης Κόττης, Παύλος Σάμιος, Παναγιώτης Τούντας, Λήδα Κοντογιαννοπούλου, Νεκτάριος Αποσπόρης, Δάφνη Αγγελίδου, Γιωργής Γερόλυμπος, Στέλλα Καπεζάνου, Τάσος Παυλόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Στέφανος Δασκαλάκης, Στέλλα Μελετοπούλου, Τάνια Δημητρακοπούλου, Δημήτρης Κατσιγιάννης, Ιάσωνας Βενετσιανόπουλος, Δημήτρης Μπαντουράκης, Εφη Χαλιορή, William Roper Curzon, Noura Djuric, Patrick Rubinstein, Jisbar, Tom Wesselmann, Γιάννης Τσαρούχης, Αλέκος Φασιανός, Γιάννης Γαΐτης, Γιάννης Μόραλης, Νίκος Χατζηκυριάκος- Γκίκας, Γιώργος Λάππας.

Διάρκεια έκθεσης ως τις 14 Ιανουαρίου 2025. Σκουφά 4

Κολωνάκι, Αθήνα, τηλ. 210 3643025.