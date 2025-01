Από τα νηπιαγωγεία ως τα γυμνάσια, περίπου 194 σχολικά ιδρύματα από τα 437 που διαχειρίζονται οι μητροπολιτικές αρχές της Μπανγκόκ, έμειναν σήμερα κλειστά, σύμφωνα με τις ίδιες. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό σχολείων που κλείνουν τις πόρτες τους από το 2020 όταν σε κορύφωση της ρύπανσης είχαν κλείσει όλα τα σχολεία που διαχειρίζονται οι αρχές της Μπανγκόκ.

Σήμερα έκλεισαν επίσης 58 σχολεία από τα 156 που υπάγονται στο Γραφείο Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, όργανο της κεντρικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Μπανγκόκ, η οποία ξύπνησε κάτω από μια ομίχλη βλαβερών αερίων, ήταν σήμερα η έκτη πόλη στον κόσμο με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία IQAir.

Η συγκέντρωση μικροσωματιδίων PM2,5, που είναι τα πιο επικίνδυνα καθώς διαχέονται απευθείας στο αίμα, ξεπερνούσε σήμερα το πρωί το οκταπλάσιο του επιτρεπτού ορίου που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Οι αρχές ζήτησαν επίσης από τους κατοίκους να εργαστούν από τα σπίτια τους, αλλά το σύστημα τηλεργασίας που αναπτύχθηκε από τις μητροπολιτικές αρχές της Μπανγκόκ για τις περιπτώσεις κορύφωσης της ρύπανσης συγκεντρώνει μόνον 100.000 εργαζόμενους, σε μια πόλη περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

BREAKING: Bangkok has moved up to Number 5 as of 5pm Thursday on the list of the most air-polluted major cities in the world, according to IQAir app. (Photo by Surin Muksri.) #Thailand #Bangkok #PM25 #ฝุ่นpm25 #ฝุ่นกรุงเทพ pic.twitter.com/GqrlI20ITv

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) January 23, 2025