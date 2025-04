Το ζευγάρι – ένας 67χρονος άνδρας και μια 37χρονη γυναίκα – είχε στήσει και κάμερα σε τρίποδο για να καταγράψει τις πράξεις τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μπροστά σε περαστικούς και οδηγούς, σύμφωνα με ταϊλανδέζικα μέσα ενημέρωσης.

Η τοπική αστυνομία ειδοποιήθηκε από έναν φύλακα ασφαλείας, ο οποίος είδε το ζευγάρι να έχει σεξουαλική επαφή στο πεζοδρόμιο κοντά στην είσοδο της Walking Street, μιας πεζοδρομημένης περιοχής στη «κόκκινη ζώνη» της Πατάγια, σύμφωνα με την εφημερίδα Bangkok Post.

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας έδειξαν τον άνδρα να στήνει το τρίποδο και την κάμερα, πριν βγάλει το πουκάμισο και το παντελόνι του.

Η γυναίκα φορούσε αρχικά μόνο ένα πουκάμισο, το οποίο στη συνέχεια αφαίρεσε.

Η αστυνομία αναγνώρισε το ζευγάρι ως Κινέζους υπηκόους, τον 67χρονο Oh Zhihang και την 37χρονη Lin Tingting, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν προκειμένου να κληθούν για ανάκριση.

Ο Oh είπε στην αστυνομία μέσω διερμηνέα ότι είναι φωτογράφος με πάθος για γυμνές φωτογραφήσεις και ότι έχει κάνει παρόμοιες λήψεις και σε άλλα μέρη του κόσμου, σύμφωνα με το Bangkok Post.

Ανέφερε επίσης ότι επέλεξαν την είσοδο της Walking Street για φόντο, καθώς είναι «παγκοσμίως αναγνωρίσιμη», σύμφωνα με το The Nation Thailand.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως οι πράξεις τους ήταν παράνομες στην Ταϊλάνδη.

Η αστυνομία δήλωσε πως ο Oh ζήτησε συγγνώμη από τον ταϊλανδικό λαό και τις αρχές για το «κακό που προκάλεσε στην εικόνα του τουρισμού της Πατάγια».

Only in Pattaya! Chinese couple-A 67-year-old man and his 37-year-old partner decided to turn the sidewalk into their personal film set, claiming they didn’t know public indecency is illegal in Thailand.

Caught red-handed by security cameras, they’re now facing charges.… pic.twitter.com/bkQVL1oY17

— The Curious Quill (@PleasingRj) April 11, 2025