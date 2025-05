Όπως σημειώνει το himara.gr, oι εκλογές στην γειτονική χώρα χαρακτηρίζονται από έντονο πολιτικό ανταγωνισμό, καταγγελίες για παρατυπίες και χαμηλή συμμετοχή. Οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τους βουλευτές τους, με τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα να επιδιώκει τέταρτη θητεία, ενώ η αντιπολίτευση, υπό την ηγεσία του Σαλί Μπερίσα, επιχειρεί να ανατρέψει την κυριαρχία του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Μέχρι τις 10:00 το πρωί, η συμμετοχή ήταν μόλις 13,24%, με 149.977 ψηφοφόρους να έχουν προσέλθει σε 1.692 από τις 5.225 εκλογικές περιφέρειες. Τα αλβανικά μέσα επισημαίνουν ότι η αποχή ενδέχεται να ξεπεράσει το 50%, προκαλώντας ανησυχίες για τη νομιμότητα της διαδικασίας. Συνολικά 3,7 εκατομμύρια Αλβανοί πολίτες έχουν δικαίωμα να εκλέξουν 140 μέλη του κοινοβουλίου, με την αλβανική διασπορά να συμμετέχει στην ψηφοφορία για πρώτη φορά.

Election Day !

Albania’s citizens are casting their votes today to choose the next Parliament, the parliament which will have to adopt the reforms required for #Albania to join the #EU .

These elections hold particular importance as Albania has started EU accession… pic.twitter.com/a8KLXeAgcA

— EU in Albania (@EUinAlbania) May 11, 2025