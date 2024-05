Αυτή τη φορά στη θέση του παρουσιαστή δεν βρίσκεται ο Γιώργος Λιανός αλλά ο Φάνης Λαμπρόπουλος που με τις σπαρταριστές του ατάκες ανανεώνει το προϊόν και δίνει άλλη δυναμική στον ούτως ή άλλως χιουμοριστικό χαρακτήρα του παιχνιδιού. To Σάββατο το βράδυ τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια μπήκαν στο μικροσκόπιο και κλήθηκαν να αποδείξουν πως ξέρουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον, περνώντας μέσα από τις πιο ευφάνταστες «πίστες», χαρίζοντας μια πρωτιά στον ΣΚΑΪ στη συγκεκριμένη ζώνη μετάδοσης.

Το «My Man Can» τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 11,7% και 1.863.936 τηλεθεατές να παραμένουν στο πρόγραμμα για τουλάχιστον 1’, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε 11,5%, στο ανδρικό κοινό 45-54 16% και στις γυναίκες 25-44 13,3%. Την ίδια στιγμή το hashtag #MyManCanGR βρέθηκε σταθερά στις πρώτες θέσεις του Χ. Προς το παρόν το «My Man Can» παίρνει θέση στους δέκτες μας κάθε Σάββατο στις 21:00, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε να αυξάνονται τα επεισόδιά του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ραντεβού στην Πόλη

Ακόμα ένα χαρακτηριστικό reality του ΣΚΑΪ επανέρχεται στους δέκτες μας, αυτό το καλοκαίρι. Δεν είναι άλλο από το «Power Of Love», το dating reality που παρουσίασε πριν λίγα χρόνια για δύο σεζόν η Μαρία Μπακοδήμου και συζητήθηκε όσο λίγα. Και αυτή τη φορά το σπίτι του «Power Of Love» στην Κωνσταντινούπολη ανοίγει τις πύλες του την καλοκαιρινή σεζόν και υποδέχεται όσους δηλώνουν πως είναι έτοιμοι να γνωρίσουν την αγάπη, να παίξουν και -γιατί όχι;- να κερδίσουν έναν έρωτα αλλά και αρκετές εκατοντάδες ευρώ κάθε εβδομάδα. «Η πιο ένοχη απόλαυση» της μικρής οθόνης, όπως το χαρακτηρίζει ο ΣΚΑΪ, επιστρέφει, ενώ όπως όλα δείχνουν το επικρατέστερο πρόσωπο για την παρουσίαση του project είναι η Κατερίνα Καραβάτου, που αυτόν τον μήνα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της για το «My Style Rocks», χωρίς τίποτα ωστόσο να θεωρείται δεδομένο για το ρόλο της οικοδέσποινας. Σε κάθε περίπτωση οι παίκτες του «Power Of Love» θα πρέπει να αναχωρήσουν για την Τουρκία σε λίγες εβδομάδες, οπότε και όλα θα έχουν ξεκαθαρίσει για τη διάρκεια, την παρουσίαση και τη συχνότητα των επεισοδίων.

Στην κουζίνα

Ακόμα ένα ιδιαίτερο project του ΣΚΑΪ για αυτό το καλοκαίρι είναι το «Cash Kitchen». Πρόκειται για ένα reality τηλεπαιχνίδι, που αυτή τη φορά σε βάζει στην κουζίνα. Λίγα χρόνια μετά την επαναφορά του «TOP CHEF» που δεν έπεισε τους θεατές, το «Cash Kitchen» έρχεται με πολύ πιο απλές δοκιμασίες να δώσεις χρηματικά έπαθλα σε ταλαντούχους παίκτες που γνωρίζουν από μαγειρική και δεν θέλουν να χαραμίζουν το ταλέντο τους δωρεάν! Επί της διαδικασίας, 12 παίκτες θα επιστρατεύσουν στρατηγική και μαγειρικό ταλέντο για να κερδίσουν τους κριτές, τον παρουσιαστή και όλους εμάς. Μέχρι στιγμής το πρόσωπο που θα παρουσιάσει το project δεν έχει γίνει γνωστό, ούτε έχει επιλεγεί οπότε αναμένεται με ενδιαφέρον αν θα προκύψει μεταγραφικό ντόμινο, μιας και όλες οι παραπάνω παραγωγές αποτελούν συνεργασία του ΣΚΑΪ με τον Τούρκο μεγαλοπαραγωγό Ατζούν Ιλιτσαλί.

