Πυραυλική επίθεση της Ινδίας στο Κασμίρ - «Θα απαντήσουμε» λένε από το Πακιστάν

Νωρίτερα, το Reuters είχε μεταδώσει ότι ακούστηκαν πολλαπλές δυνατές εκρήξεις κοντά στα βουνά γύρω από την πόλη Μουζαφαραμπάντ του Κασμίρ, περιοχή που διοικείται από το Πακιστάν. Η ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι εννέα στόχοι επλήγησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Sindoor», με το Νέο Δελχί να τονίζει πως οι ενέργειες ήταν «στοχευμένες, μετρημένες και μη κλιμακούμενες ως προς τη φύση τους».

Ακολούθως, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Πακιστάν ανέφερε ότι η Ινδία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις σε τρεις τοποθεσίες στο Κασμίρ, διαμηνύοντας ότι το Πακιστάν θα απαντήσει.

Ο Αντιστράτηγος Ahmed Sharif Chaudhry δήλωσε ότι η Πακιστανική Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε γρήγορα, ενεργοποιώντας τα αμυντικά της συστήματα και εμποδίζοντας οποιοδήποτε ινδικό αεροσκάφος να διεισδύσει στον πακιστανικό εναέριο χώρο. «Το Πακιστάν θα απαντήσει σε χρόνο και τόπο της επιλογής του», είπε, προσθέτοντας ότι «η ατυχής ενέργεια της Ινδίας θα λάβει την κατάλληλη απάντηση».

#BREAKING: Pakistan Army confirms attack by India. India has launched an attack on Pakistan. Missiles fired at Kotli, Muzaffarabad, and Bahawalpur — confirmed by DG ISPR to Pakistani journalists. India goes after terror state Pakistan. pic.twitter.com/Tog4sHGjdM — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 6, 2025

Η ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας της Ινδίας

«Πριν από λίγο, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ινδίας ξεκίνησαν την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SINDOOR», πλήττοντας τρομοκρατικές υποδομές στο Πακιστάν και στα πακιστανικά κατεχόμενα εδάφη του Τζαμού και Κασμίρ, από όπου σχεδιάζονταν και διευθύνονταν επιθέσεις κατά της Ινδίας. Συνολικά, εννέα (9) σημεία αποτέλεσαν στόχους. Οι ενέργειές μας ήταν στοχευμένες, μετρημένες και μη κλιμακούμενες. Δεν επλήγησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πακιστάν. Η Ινδία επέδειξε σημαντική αυτοσυγκράτηση στην επιλογή στόχων και μεθόδου εκτέλεσης.

Αυτά τα βήματα έγιναν μετά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση στο Πάχαλγκαμ, κατά την οποία δολοφονήθηκαν 25 Ινδοί πολίτες και ένας Νεπαλέζος πολίτης. Τηρούμε τη δέσμευση ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την επίθεση θα λογοδοτήσουν.

Θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SINDOOR» αργότερα μέσα στην ημέρα».

JUST IN- In an official statement, India announced it launched Operation Sindoor, targeting nine locations in Pakistan. pic.twitter.com/5ezb3VgWgq — GeoInsider (@InsiderGeo) May 6, 2025

Ινδία: «Θα κόψουμε το νερό» στο Πακιστάν, λέει ο πρωθυπουργός Μόντι – «Πράξη πολέμου», λέει το Ισλαμαμπάντ

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα «κόψει το νερό» από τους ποταμούς που πηγάζουν από το ινδικό έδαφος αλλά περνούν και υδρεύουν το Πακιστάν, σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση που σημειώθηκε στο ινδικό Κασμίρ στα τέλη Απριλίου.

«Το νερό που ανήκει στην Ινδία έρρεε μέχρι τώρα προς το εξωτερικό. Στο εξής θα το σταματήσουμε, ώστε να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα της Ινδίας και θα το χρησιμοποιούμε για τη χώρα μας» είπε ο Μόντι στην ομιλία του.

Η Ινδία ανέστειλε τη συμμετοχή της σε μια συνθήκη που υπέγραψε το 1960 με το Πακιστάν και αφορούσε τον διαμοιρασμό του νερού, σε αντίποινα για την επίθεση ενόπλων σε τουρίστες, στις 22 Απριλίου στο Παχαλγκάμ, που στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους. Μολονότι κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, το Νέο Δελχί κατηγορεί το Πακιστάν, που αρνείται κάθε εμπλοκή του.

Οι δύο χώρες βρίσκονται στα πρόθυρα του πολέμου με αφορμή αυτήν την επίθεση εναντίον αμάχων. Ινδοί και Πακιστανοί στρατιώτες ανταλλάσσουν πυρά εδώ και μία εβδομάδα κατά μήκος των συνόρων.

Νωρίτερα, το Πακιστάν κατηγόρησε την Ινδία ότι προσπαθεί να αλλάξει το ρου του ποταμού Σενάμπ, ενός εκ των τριών που τέθηκε υπό τον έλεγχο του Ισλαμαμπάντ με τη συνθήκη του 1960. «Παρατηρήσαμε αλλαγές στον Σενάμπ, που δεν είναι φυσικές (…) Η ροή του ποταμού μειώνεται από τη μια μέρα στην άλλη» ανέφερε ο Καζίμ Πιρζάντα, ο υπουργός Άρδευσης του Παντζάμπ.

Αφού η Ινδία αποφάσισε να αναστείλει μονομερώς τη συνθήκη, το Πακιστάν προειδοποίησε ότι κάθε προσπάθεια διατάραξης της ροής των ποταμών του θα θεωρηθεί «πράξη πολέμου».

Η επαρχία Παντζάμπ του Πακιστάν, όπου κατοικούν σχεδόν οι μισοί από τα 240 εκατομμύρια των Πακιστανών, συνορεύει με την Ινδία και είναι η «καρδιά» της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Η Συνθήκη του Ινδού δίνει στο Νέο Δελχί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τους ποταμούς που μοιράζεται με το Πακιστάν για τα φράγματα και τις καλλιέργειες της Ινδίας, όχι όμως και να εκτρέπει τη ροή του νερού ή να περιορίζει τον όγκο του.

Η έκκληση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Νωρίτερα η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε σήμερα το Νέο Δελχί και το Ισλαμαμπάντ να εργαστούν με υπευθυνότητα για την επίλυση της διαμάχης τους, μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Ινδίας ότι θα κόψει το νερό των ποταμών που φθάνουν στο πακιστανικό έδαφος σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση στο ινδικό Κασμίρ στα τέλη Απριλίου.

«Εξακολουθούμε να παροτρύνουμε το Πακιστάν και την Ινδία να εργαστούν με υπευθυνότητα για μια λύση που θα διατηρεί τη μακροχρόνια ειρήνη και την περιφερειακή σταθερότητα στη νότια Ασία», δήλωσε η Τάμι Μπρους, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

