Η ιστορία ακολουθεί τον Πολ Ατρείδη, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τις πολιτικές και πνευματικές προκλήσεις ενός κόσμου όπου το πολύτιμο Μπαχαρικό καθορίζει τη μοίρα των αυτοκρατοριών του Γαλαξία. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στην πορεία του ως ηγέτη των Φρέμεν, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση με τον Αυτοκράτορα και τον Οίκο των Χαρκόννεν. Η ταινία διαθέτει και αυτή τη φορά ένα εξαιρετικό καστ, όπως ο Timothée Chalamet, η Zendaya, ο Austin Butler, η Florence Pugh, η Rebecca Ferguson, o Javier Bardem, η Lea Seydoux και ο Christopher Walken, ενώ η σκηνοθεσία και τα εφέ δημιουργούν και εδώ μια εξαιρετικά μοναδική και ζηλευτή κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Η πρωτότυπη σειρά Dune: Prophecy, παραγωγής HBO και με πρωταγωνίστρια την Emily Watson, εξερευνά τα γεγονότα 10.000 χρόνια πριν από την ιστορία του Πολ Ατρείδη και εστιάζει στη δημιουργία της μυστικής αδελφότητας των Bene Gesserit. Μέσα από πολιτικές ίντριγκες, πνευματική δύναμη και μυστικιστικές τελετουργίες, αποκαλύπτεται η πορεία που οδηγεί στη γέννηση του προφητικού Kwisatz Haderach.

Το Vodafone TV διαθέτει σε αποκλειστικότητα ολόκληρο το κινηματογραφικό σύμπαν του Dune, προσφέροντας στους συνδρομητές του τη δυνατότητα να απολαύσουν τις δυο βραβευμένες ταινίες και τη νέα τηλεοπτική σειρά, μεταφέροντας το έπος της Αρράκις στη μικρή οθόνη!

Η σειρά είναι βασισμένη στο βιβλίο «Οι Μάγισσες του Ντιούν» (Sisterhood of Dune) των Brian Herbert και Kevin J. Anderson), μια επιστροφή στο μυθικό κόσμο του Frank Herbert, που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Anubis.

Σχετικά με το Vodafone TV

