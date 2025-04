ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΧ

«THE LAST OF US» K2

Νέος κύκλος διαθέσιμος από 13/4

Νέοι ήρωες, νέες περιπέτειες, η αγωνία στο ζενίθ, τα κυνηγητά across πιο πολλά από ποτέ και ο δεύτερος κύκλος του ΤΗΕ LAST OF US έρχεται ακριβώς στη μέση του Απριλίου για να ορίσει και την φετινή σαιζόν. Μετά από 5 χρόνια ειρήνης και τα γεγονότα που προηγήθηκαν του επικού φινάλε του πρώτου κύκλου, ο Τζόελ και η Έλι βλέπουν το παρελθόν τους να συγκρούεται με το παρόν, σε έναν κόσμο που μοιάζει ακόμα πιο επικίνδυνος και απρόβλεπτος από αυτόν που άφησαν πίσω τους.

«THE RIGHTEOUS GEMSTONES» K4

Διαθέσιμο τώρα

O τηλε-ευαγγελιστής Δρ. Έλι Τζέμστοουν επιστρέφει με έναν τέταρτο πιο ανατρεπτικό κύκλο και μαζί του όλη η Αγία Οικογένεια. Ο Τζον Γκούντμαν στον ρόλο της ζωής του και ετοιμαστείτε για ένα κήρυγμα στα όρια, στο κρυμμένο διαμάντι του ΗΒΟ που επιστρέφει αθόρυβα για να κάνει κρότο!

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«ANDOR»

Σειρά της Lucasfilm

Κύκλος 2 διαθέσιμος από 23/4

Ο δεύτερος κύκλος του «Andor», επιστρέφει για το φινάλε της σειράς, αποκλειστικά στο Disney+. H σειρά διαδραματίζεται σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος πλησιάζει και ο Cassian (Diego Luna) γίνεται κεντρικό πρόσωπο στην Rebel Alliance. Όλοι θα δοκιμαστούν και καθώς τα διακυβεύματα αυξάνονται, οι προδοσίες, οι θυσίες και οι αντικρουόμενες ατζέντες θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Γεμάτη πολιτικές ίντριγκες, κίνδυνο, ένταση και υψηλά ρίσκα, η σειρά αποτελεί prequel του «Rogue One: A Star Wars Story», που αφηγήθηκε την ιστορία μιας ηρωικής ομάδας επαναστατών που κλέβουν τα σχέδια του απόλυτου όπλου καταστροφής της Αυτοκρατορίας, του Death Star, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα γεγονότα της ταινίας του 1977.

«DYING FOR SEX»

Σειρά του FX

Διαθέσιμη τώρα

Η νέα σειρά «Dying for Sex» του FX, είναι εμπνευσμένη από την ιστορία της Molly Kochan, την οποία μοιράστηκε αρχικά σε ένα podcast του Wondery, που δημιούργησε μαζί με την καλύτερή της φίλη, Nikki Boyer. Όταν η Molly (Michelle Williams) διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του μαστού σταδίου IV, αποφάσισε να αφήσει τον σύζυγο της, Steve (Jay Duplass) και να εξερευνήσει για πρώτη φορά στη ζωή της, όλο το εύρος και την πολυπλοκότητα των σεξουαλικών της επιθυμιών. Για να ξεκινήσει αυτήν την περιπέτεια, παίρνει θάρρος και υποστήριξη από την κολλητή της φίλη Nikki Boyer, που μένει στο πλευρό της μέχρι τέλους.

«ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΟΝΟΣ» (A REAL PAIN)

Ταινία της Searchlight Pictures

Διαθέσιμη από 16/4

Δύο αταίριαστα ξαδέρφια, ο Ντέιβιντ (Jesse Eisenberg) και ο Μπέντζι (Kieran Culkin), ξαναβρίσκονται για να ταξιδέψουν στην Πολωνία προς τιμήν της αγαπημένης τους γιαγιάς. Η περιπέτεια παίρνει μια αναπάντεχη τροπή όταν οι παλιές εντάσεις μεταξύ τους επανέρχονται, με φόντο τον καμβά της οικογενειακής τους ιστορίας.

AMERICAN IDOL κύκλος 8

Τα μεγαλύτερα ταλέντα περνούν πρώτα από το AMERICAN IDOL, και το VODAFONE TV φέρνει on demand αποκλειστικά στην Ελλάδα τον όγδοο κύκλο -ήδη διαθέσιμο-, αλλά και με διπλό επεισόδιο κάθε Σάββατο στις 20:30 το βράδυ στο Vodafone TV NOW! Βάλτε την ένταση δυνατά, γιατί έρχονται και πάλι οι καλύτερες φωνές!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: FAITH

Ένα αφιέρωμα για ανθρώπους που πιστεύουν στην αγάπη, στην οικογένεια, στην φιλία, στην ελευθερία με σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ διαθέσιμα στο Vodafone TV

Η Πίστη δεν έχει μονάχα θρησκευτικό πρόσημο, ο άνθρωπος αγαπάει και πιστεύει στον άλλο άνθρωπο, ορκίζεται στην αγάπη, στην φιλία, στην οικογένεια. Και αυτό το αφιέρωμα στο Vodafone TV είναι ο απόλυτος μονόδρομος για τον Απρίλη.

​Διαθέσιμο ΤΩΡΑ αποκλειστικά στο VODAFONE TV

«THE MATRIX RESURRECTIONS»

Επιστροφή σε έναν κόσμο με δύο πραγματικότητες. Η μία είναι η καθημερινότητα. Η άλλη κρύβεται πίσω της. Για να ανακαλύψει αν η δική του πραγματικότητα υφίσταται ή είναι ένα νοητικό κατασκεύασμα, για να γνωρίσει τον πραγματικό του εαυτό, ο Νίο πρέπει να ακολουθήσει ξανά τον λευκό λαγό, και αυτό είναι το THE MATRIX RESURRECTIONS, η τέταρτη και τελευταία προσθήκη στο μυσταγωγικό σύμπαν του THE MATRIX.

​VIDEO CLUB: ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«WICKED»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

H Έλφαμπα, μια παρεξηγημένη νεαρή εξαιτίας του ασυνήθιστου πράσινου δέρματος της, και η δημοφιλής Γκαλίντα συναντιούνται ως φοιτήτριες στο πανεπιστήμιο Σιζ της φανταστικής χώρας του Οζ και καλλιεργούν μια απρόσμενη αλλά βαθιά φιλία. To κλασικό και υπερ-επιτυχημένο off-Brodway musical WICKED γίνεται ταινία από τον Τζον Τσου, κερδίζει 2 Όσκαρ και 800 εκατομμύρια στο παγκόσμιο box office και ναι, είναι το blockbuster hit της χρονιάς.

«ΚΟΝΚΛΑΒΙΟ»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Ο Πάπας πεθαίνει, το Κονκλάβιο στήνεται και η εκλογή του νέου Ποντίφικα καταλήγει σε μια διαδικασία θρίλερ. Ρέιφ Φάινς, Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Στάνλει Τούτσι σε σκηνοθεσία Έντουαρντ Μπέργκερ, Όσκαρ Σεναρίου για το ΚΟΝΚΛΑΒΙΟ.

«EMILIA PEREZ»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

2 βραβεία στις Κάννες, 2 Όσκαρ, μια σαρωτική ερμηνεία της Ζόε Σαλντάνα, και το EMILIA PEREZ, η ιστορία ενός μεγαλοεμπόρου ναρκωτικών που αποφασίζει να προχωρήσει σε φυλομετάβαση γίνεται στα χέρια του Ζακ Οντιάρ, ένα μιούζικαλ ζηλευτό και φιγουράρει στη λίστα με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς.

«QUEER»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Το πιο ιδιαίτερο μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Μπάροουζ για έναν μεσήλικα συγγραφέα στο Μεξικό του ’50 που ερωτεύεται έναν κατά πολύ νεότερό του τυχοδιώκτη, γίνεται στα χέρια του Λούκα Γκουντανίνο ένας μυσταγωγικός ‘Θάνατος στη Βενετία’ και αποσπά μια εξαιρετική ερμηνεία του Ντάνιελ Γκρέγκ! Και αυτό είναι το υπέροχο QUEER!​