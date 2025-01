Η 52χρονη ηθοποιος και ο 40χρονος οδηγός της Φόρμουλα 1 απόλαυσαν ένα δείπνο με φίλους σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης και κάθονταν δίπλα δίπλα.

Σύμφωνα μάλιστα με το TMZ, πελάτες του εστιατορίου παρατήρησαν ότι η Σοφία Βεργκάρα έφαγε ελάχιστα από το φαγητό της καθώς ήταν τόσο απορροφημένη από τη συζήτηση με τον Λούις Χάμιλτον.

Sofia Vergara and Lewis Hamilton in New York. pic.twitter.com/I3ChfXs3r6 — 21 (@21metgala) January 15, 2025

Δύο ώρες μετά και αφού τελείωσαν το δείπνο τους, οι δύο διασημότητες φάνηκαν να είναι ευδιάθετοι καθώς συνέχισαν να μιλούν και στο πεζοδρόμιο, πριν η ηθοποιός μπει σε ένα SUV και φύγει μόνη της.

Sofia Vergara and Lewis Hamilton in New York. pic.twitter.com/3pVi2yXd3o — 21 (@21metgala) January 15, 2025

Οι φωτογραφίες από την βραδινή τους έξοδο έγιναν γρήγορα viral με τα σχόλια των χρηστών να δίνουν και να παίρνουν και πολλοί να δηλώνουν έκπληκτοι καθώς, όπως έγραψαν, ήταν κάτι που δεν περίμεναν.

Lewis and Sofia Vergara (& Raye) spotted in New York together yesterday. pic.twitter.com/i4ssBvK4hz — soph (@sophwebsterxx) January 15, 2025

