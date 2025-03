Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζόζεφ Κοσίνσκι, αποκάλυψε στο Time: «Ο Λιούις του έκανε έναν γύρο και του έδωσε την τρομάρα της ζωής του. Ο Μπραντ γραπωνόταν από τα παράθυρα, παρακαλώντας να βγει έξω».

Η ταινία, που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 27 Ιουνίου 2025, έχει γυριστεί σε πραγματικούς αγώνες της F1 ανά τον κόσμο και περιγράφεται ως η πιο ρεαλιστική κινηματογραφική απόδοση του αθλήματος μέχρι σήμερα.

