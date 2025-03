Η Αμάλ εμφανίστηκε με ένα καρό καφέ σακάκι με φαρδιά πέτα και ψηλόμεσο παντελόνι καμπάνα, αλλα αυτος που τράβηξε τα βλέμματα ήταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ, καθώς τα μαλλιά του αντί για γκρίζα ήταν βαμμένα καστανά.

George Clooney debuts shocking new look on lunch date with wife Amal https://t.co/vMGeVLWo75 via @DailyMailCeleb

No one cares. I’ll never spend a dime on anything he or DeNiro is in. I’m done. By the way, your Ocean films are boring.

— David Plexiglass (@davidhinge1968) March 10, 2025