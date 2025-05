Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και του Δήμου Γλυφάδας, με στόχο τη στήριξη του φιλανθρωπικού οργανισμού Μαζί για το Παιδί.

Διανύοντας τον 4 ο συνεχόμενο χρόνο διεξαγωγής, το τουρνουά έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στον χώρο της ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Περισσότερες από 70 εταιρείες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους και περισσότερα από 600 σημαντικά στελέχη της επιχειρηματικής και ναυτιλιακής κοινότητας της Ελλάδας θα παραστούν στο φιλανθρωπικό γκαλά. Πάνω από 32 ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα λάβουν μέρος στο φετινό τουρνουά διεκδικώντας μια από τις πρώτες πέντε νικήτριες θέσεις στη γενική κατάταξη.

Επιπλέον, θα απονεμηθούν ειδικά βραβεία για τις επιδόσεις τους σε ειδικές κατηγορίες όπως Longest Drive, Closest to the Pin, Closest to the bottle, Closest to the jewel, Closest to the Line και Closest to the hotel.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την τελετή απονομής στον χώρο του υψηλής αισθητικής εστιατορίου «Manor House» στο Golf Prive της Γλυφάδας, με απεριόριστη θέα στο γήπεδο. Τα βραβεία των πέντε πρώτων νικήτριων ομάδων θα απονεμηθούν από τους εκπροσώπους των Diamond, Platinum, Gold, Silver και Bronze Χορηγών. Θα διεξαχθεί δείπνο, απονομή βραβείων και τιμητικών πλακιδίων προς τους χορηγούς και τους υποστηρικτές της εκδήλωσης, ενώ θα διεξαχθεί επίσης η λοταρία της βραδιάς.

Για πρώτη φορά, θα διανεμηθούν περισσότερα από 500 δώρα προς τους τυχερούς νικητές προσφέροντας έναν ακόμη λόγο για χαρά και ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Κοινωνικός Αντίκτυπος & Φιλανθρωπική Συνεισφορά

Στην περσινή διοργάνωση (2024), χάρη στις γενναιόδωρες χορηγίες και τη στήριξη των συμμετεχόντων, συγκεντρώθηκε το ποσό των 40.000€, το οποίο έγινε δωρεά στο Μαζί για το Παιδί για τη στήριξη παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την κοινή μας δέσμευση στη θετική κοινωνική αλλαγή.

Στόχοι για το 2025

Και στη φετινή εκδήλωση, τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς του «Μαζί για το Παιδί» και, συγκεκριμένα, για τη στήριξη παιδιών με αναπηρία που φιλοξενούνται σε φορείς παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, η εκδήλωση φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια δυναμική πλατφόρμα επιχειρηματικής δικτύωσης και συνεργασίας, ενισχύοντας νέες επαγγελματικές σχέσεις και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για την κοινωνία.

Περισσότερες Πληροφορίες: https://golfevents18.gr/golf-events-18-enterprise-marine-2024/