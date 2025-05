Συγκεκριμένα, προσκάλεσε στο πολυτελές διαμέρισμά του, στο Κρεμλίνο, το φιλοκυβερνητικό δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διακρίνεται στο βίντεο να ανοίγει μια λευκή πόρτα με χρυσές λεπτομέρειες και ακούγεται να λέει: «Ναι, αυτό είναι το διαμέρισμα. Όπως βλέπετε, δεν είναι μακριά».

Στη συνέχεια μπαίνουν σε μια επιβλητική αίθουσα διακοσμημένη με επιχρυσωμένους τοίχους, μεγάλους καθρέφτες με χρυσές κορνίζες, χρυσούς πολυελαίους και εξωτικά φυτά.

Ένα μεγάλο πορτρέτο του Ρώσου Αυτοκράτορα Αλέξανδρου Γ΄ δεσπόζει σε ένα τραπέζι, ενώ ανοιχτόχρωμοι καναπέδες βρίσκονται στο κέντρο του δωματίου.

Στην πρώτη αίθουσα διακρίνεται ένα λευκό πιάνο με ουρά δίπλα σε ένα μεγάλο παράθυρο, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι σπάνια προλαβαίνει να παίξει.

Μέσα στο διαμέρισμα υπάρχει επίσης μια βιβλιοθήκη από σκουρόχρωμο ξύλο, δύο υπνοδωμάτια και ένα μικρό «οικιακό εκκλησάκι».

Σημειώνεται πως η συνέντευξη του Βλαντιμίρ Πούτιν, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύει η daily mail, θα προβληθεί στη Ρωσία στις 4 Μαΐου.

Putin showed his apartment in the Kremlin.

Propagandist Pavel Zarubin showed footage from the documentary about Putin, which will be released soon.

Several frames of the video show gilding, moldings, massive curtains, a white grand piano, and a portrait of Emperor Alexander… pic.twitter.com/oAx6pYAMIr

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 1, 2025