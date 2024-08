Η πολιτεία του Παλμ Σπρινγκς εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία: «Το Παλμ Σπρινγκς είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης, το Δημοτικό Συμβούλιο κατέληξε σε μια συμφωνία για τη μεταφορά του αγάλματος Forever Marilyn σε μια θέση που θα καθοριστεί στο πάρκο Downtown και να προχωρήσει με την απομάκρυνση του δρόμου».

Το άγαλμα της αείμνστης ηθοποιού απεικονίζει τη διάσημη σκηνή με το λευκό φόρεμα από την ταινία «The Seven Year Itch» (Επτά Χρόνια Φαγούρας) του 1955.

Οι κάτοικοι παραπονιούνται εδώ και καιρό για τη θέση του αγάλματος ακριβώς μπροστά από το Μουσείο Τέχνης του Παλμ Σπρινγκς.

Μάλιστα στην πλατφόρμα GoFundMe δημιουργήθηκε ιστότοπος για να υποστηρίξει τη μετεγκατάσταση του αγάλματος. Όπως επισημαίνεται στους επισκέπτες που φεύγουν από το Μουσείο παρουσιάζεται άμεση θέα στην πλευρά της Μονρόε στην οποία διακρίνεται το εσώρουχο.

