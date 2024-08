Η κόρη του Ντε Νίρο απαθανατίζει τον ηθοποιό, να τολμάει τη μεγάλη βουτιά στο νερό, χωρίς να δυσκολεύεται.

Robert De Niro’s daughter Drena shared a video over the weekend of her father diving into the ocean to celebrate his birthday. pic.twitter.com/sGszC9q9x6

— IndieWire (@IndieWire) August 19, 2024