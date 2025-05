Η απώλεια βαθμών δυσαρέστησε και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και είχε έναν έντονο διάλογο με τον προπονητή των Reds, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, εμφανώς ενοχλημένος απ’ το αποτέλεσμα.

Shocked to see Marinakis on the pitch having a go at Nuno. #NFFC pic.twitter.com/gH7itecA4x

— , ️‍ ❯❯❯❯ (@FoxFyrePhotos) May 11, 2025