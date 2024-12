Το ζευγάρι όχι μόνο είναι full in love, αλλά αποφάσισε πριν τις γιορτές να ταξιδέψει στο εξωτερικό κάνοντας ένα tour στη Νέα Υόρκη και σε εξωτικούς προορισμούς. Η παρουσιάστρια δεν σταματά να ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο δείχνοντας κάθε μέρος που επισκέπτονται.

Οι followers της σπεύδουν να σχολιάσουν κάτω από την κάθε φωτογραφία, με την ίδια να μην κρύβει την ευτυχία της για ένα ταξίδι που αποτελεί όνειρο ζωής.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το χλιδάτο ξενοδοχείο που επέλεξε στη Νέα Υόρκη

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο επιχειρηματίας μένουν, μάλιστα, στο The Pierre, A Taj Hotel, σε ένα από τα πιο ακριβά ξενοδοχεία της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ!

Το The Pierre προσφέρει υπερπολυτελείς υπηρεσίες, ενώ είναι κοντά σε διάφορους πολυτελείς εμπορικούς προορισμούς και λίγα μόλις βήματα μακριά από το Πολυκατάστημα Bergdorf Goodman. Οι μπουτίκ της 5ης Λεωφόρου και της Λεωφόρου Μάντισον βρίσκονται επίσης σε κοντινή απόσταση. Το The Pierre εγκαινιάστηκε το 1930 και έχει φιλοξενήσει έκτοτε πολλές σημαντικές κοινωνικές εκδηλώσεις. Στο εστιατόριο Perrine του ξενοδοχείου σερβίρονται εποχική σύγχρονη αμερικανική κουζίνα και σπεσιαλιτέ ημέρας εμπνευσμένες από κλασικά γαστρονομικά πιάτα του Pierre. Το ξενοδοχείο φιλοξενεί επίσης το lounge bar Two E, το οποίο προσφέρει παραδοσιακό απογευματινό τσάι κατά τη διάρκεια της ημέρας και ζωντανό πρόγραμμα τζαζ μουσικής κάθε βράδυ από Πέμπτη έως Σάββατο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantina Spyropoulou (@konstantinaspyropoulou)

Όσον αφορά στην τιμή; Τα δωμάτια ξεκινούν από 1.600 ευρώ τη βραδιά με την Tata suite, όπως την αποκαλούν, που είναι για 5 άτομα, να φτάνει τα 32.457 ευρώ.

