Σε δημοσίευμα του Rolling Stone, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 28 Μαΐου, η Τζόι Ντίκερσον-Νιλ, η Κρίσταλ Μακ Κίνεϊ και μια ανώνυμη γυναίκα αποκάλυψαν πληροφορίες για τις τραυματικές εμπειρίες τους με τον ράπερ.

«Δεν πρόκειται για χρήματα», δήλωσε στο πρακτορείο η Ντίκερσον-Νιλ, η οποία κατέθεσε αγωγή κατά του 54χρονου Diddy στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης τον Νοέμβριο του 2023. «Έχει να κάνει με το να βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος θα δει ότι αυτός ο άνθρωπος που έφτασε στο επίπεδο του “ειδώλου” είναι στην πραγματικότητα άρρωστος και έχει αφήσει τόσα πολλά θύματα λόγω της ατιμώρητης αηδιαστικής συμπεριφοράς του εδώ και χρόνια».

Η Ντίκερσον-Νιλ πρωταγωνίστησε στο πλευρό του μεγιστάνα της μουσικής σε ένα μουσικό βίντεο του 1990 και ισχυρίστηκε ότι της ζήτησε να βγουν για δείπνο το 1991. Σύμφωνα με την ίδια, ο Combs φέρεται να την «νάρκωσε, να της επιτέθηκε σεξουαλικά και να την κακοποίησε» κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Στα δικαστικά έγγραφα που είχε αποκτήσει τότε το Us Weekly, η Ντίκερσον-Νιλ ισχυρίζεται επίσης ότι υπήρξε θύμα «πορνογραφικού υλικού εκδίκησης» που δημιούργησε και διακίνησε ο Diddy.

Η 43χρονη Μακ Κίνεϊ μοιράστηκε τη δική της εμπειρία με το πρακτορείο.

«Είχα σχεδιάσει ένα ολόκληρο μέλλον [στο μόντελινγκ], το οποίο μου έκλεψαν. Το να δέχεσαι σεξουαλική επίθεση και να μην έχεις καμία προσφυγή είναι τόσο οδυνηρό», δήλωσε το μοντέλο, το οποίο κατέθεσε αγωγή εναντίον του Combs την Τρίτη 21 Μαΐου.

