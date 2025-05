Το πολυαναμενόμενο Grand Opening θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 10 Μαΐου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του καλοκαιρινού clubbing στο πιο διάσημο νησί των Κυκλάδων.

Σκαρφαλωμένο σε έναν βράχο, χτίζει τον μύθο του για 29 σερί χρόνια ως τόπος καλοκαιρινού -χορευτικού- προσκυνήματος για τους απανταχού clubbers, φιλοξενώντας τους πιο διάσημους και ακριβοπληρωμένους dj, πάντα με την ίδια ένταση μέχρι το πρωί! Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που το αποκαλούν «ναό» της διασκέδασης…

Το Cavo Paradiso, στην αριστερή πλευρά του λόφου, στην παραλία Paradise, αποτελεί από μόνο του αξιοθέατο του νησιού, καθώς δεν λογίζεται τουρίστας να ταξιδέψει στη Μύκονο και να μην περάσει ένα βράδυ εκεί, ενώ για πάρα πολύ κόσμο αποτελεί -και όχι άδικα- τον λόγο που ταξιδεύουν στο νησί των ανέμων, μόνο και μόνο για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμά του. Από τα decks του παρελαύνουν κάθε χρόνο οι διασημότεροι και πλέον περιζήτητοι dj του πλανήτη, ενώ οι λάτρεις της ηλεκτρονικής σκηνής περιμένουν την ανακοίνωση του προγράμματός του, αδημονώντας να περάσουν αξέχαστες νύχτες.

Το ξακουστό sunrise

Μοναδικό πλεονέκτημα, εκτός όλων των άλλων, αποτελεί η ανατολή του ήλιου. Το ξακουστό sunrise του Cavo Paradiso αποτελεί σημείο συνάντησης τις πρώτες πρωινές ώρες για τους επισκέπτες του νησιού, καθώς και για τους dj, που μαγεύονται από το θέαμα του ήλιου που ξεπροβάλλει το ξημέρωμα, καθώς και από την απαράμιλλη θέα του Αιγαίου και ειδικότερα της Δήλου, της Νάξου, της Πάρου και της Αντίπαρου.

Τα τελευταία χρόνια το Cavo Paradiso έχει ανακαινιστεί πλήρως, με διαρκείς επενδύσεις σε τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα φωτισμού και υπερσύγχρονου εξειδικευμένου ηχοσυστήματος συμβατό με τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από τους κορυφαίους dj του πλανήτη. Από τη φετινή ανακαίνιση ξεχωρίζει το νέο μεγαλύτερο VIP area, το αμφιθεατρικό dance floor, ενώ από φέτος το Cavo Paradiso απέκτησε και sushi bar. Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα clubs που δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες τους να απολαύσουν sushi.

