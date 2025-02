«Περάσανε πολλά, πολλά χρόνια», είπε στην νικητήρια ομιλία της.

Παρά την εκκωφαντική επιτυχία της τη νύχτα των Grammys — καθώς έγινε η πιο βραβευμένη καλλιτέχνης στην ιστορία των Grammys το 2023 — η Μπιγιονσέ δεν είχε κερδίσει ποτέ το βραβείο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: το Άλμπουμ της Χρονιάς. Αλλά μετά από αποτυχίες με τα άλμπουμ “I Am … Sasha Fierce” το 2010, “Beyoncé” το 2015, “Lemonade” το 2017 και “Renaissance” το 2023, κατάφερε να κάναι το come back την Κυριακή το βράδυ στην Crypto.com Arena του Λος Άντζελες.

Επιπλέον η ίδια κατάφερε να γίνει η πρώτη μαύρη καλλιτέχνιδα που κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Country Άλμπουμ, ενώ παράλληλα προστέθηκε στη μικρή λίστα των τεσσάρων μαύρων γυναικών που έχουν κερδίσει το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς – μια διάκριση που δεν είχε απονεμηθεί σε μαύρη γυναίκα εδώ και 26 χρόνια. Η προηγούμενη ήταν η Λορίν Χιλ, το 1999 με το The Miseducation of Lauryn Hill ενώ πριν από αυτήν το είχαν κερδίσει η Νάταλι Κόουλ και η Γουίτνεϊ Χιούστον.

H σπουδαία καλλιτέχνιδα η οποία είχε 11 υποψηφιότες για το άλμπουμ της «Cowboy Carter», έγινε η καλλιτέχνις με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Grammy με 99 σε όλη την καριέρα της. Το βραβείο της το παρέδωσε η Τείλορ Σουίφτ εν μέσω αποθέωσης.

Συγκινημένη η Beyonce δήλωσε: «Νιώθω πραγματικά γεμάτη και με τιμά. Θέλω να ευχαριστήσω τα Grammy, κάθε τραγουδοποιό, κάθε συνεργάτη, κάθε παραγωγό, για όλη τη σκληρή δουλειά».

Η μεγάλη της νίκη έρχεται έναν χρόνο μετά τις δηλώσεις του συζύγου της, Jay-Z, για τα Grammys όταν αποδέχτηκε το Βραβείο Παγκόσμιας Επιρροής Dr. Dre: «Έχει περισσότερα Grammys από όλους και ποτέ δεν κέρδισε το Άλμπουμ της Χρονιάς. Οπότε ακόμα και με τα δικά σας κριτήρια, αυτό δεν βγάζει νόημα».

Ο άλλος μεγάλος νικητής ήταν ο Kendrick Lamar, ο οποίος πήρε πέντε βραβεία — συμπεριλαμβανομένων του Βραβείου Ρεκόρ και Τραγουδιού της Χρονιάς για το “Not Like Us” — την εβδομάδα πριν από την εμφάνιση του στο Super Bowl.

Αντίθετα, η Charli XCX κέρδισε τρία βραβεία για το άλμπουμ της “Brat”, ενώ η Sabrina Carpenter κέρδισε δύο για το άλμπουμ της “Short n’ Sweet” και η Chappell Roan αναδείχθηκε Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης.

Η Taylor Swift, όμως, απέτυχε να κερδίσει το βραβείο με το “The Tortured Poets Department”.

Τα βραβεία και οι νικητές

Το άλμπουμ της χρονιάς

Andre 3000 — New Blue Sun

Beyonce — Cowboy Carter

Sabrina Carpenter —Short n’ Sweet

Charli XCX — Brat

Jacob Collier — Djesse Vol. 4

Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan — The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift — The Tortured Poets Department

Το τραγούδι της χρονιάς

Beyonce – «Texas Hold ’Em»

Billie Eilish – «Birds of a Feather»

Chappell Roan – «Good Luck, Babe!»

Kendrick Lamar – «Not Like Us»

Lady Gaga & Bruno Mars – «Die With a Smile»

Sabrina Carpenter – «Please Please Please»

Shaboozey – «A Bar Song (Tipsy)»

Taylor Swift feat. Post Malone – «Fortnight»

Ο δίσκος της χρονιάς

The Beatles – «Now And Then»

Beyonce – «Texas Hold ’Em»

Billie Eilish – «Birds of a Feather»

Chappell Roan – «Good Luck, Babe!»

Charli XCX – «360»

Kendrick Lamar – «Not Like Us»

Sabrina Carpenter – «Espresso»

Taylor Swift feat. Post Malone – «Fortnight»

Νέος/α καλλιτέχνης/ις της χρονιάς

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής

Nick Cave & the Bad Seeds – Wild God

Clairo – Charm

Kim Gordon – The Collective

Brittany Howard – What Now

St. Vincent – All Born Screaming

Καλύτερη ερμηνεία εναλλακτικής μουσικής

Cage the Elephant – «Neon Pill»

Nick Cave & The Bad Seeds – «Song of the Lake»

Fontaines D.C. – «Starburster»

Kim Gordon – «Bye Bye»

St. Vincent – «Flea»

Καλύτερη ροκ ερμηνεία

The Beatles – «Now And Then»

The Black Keys – «Beautiful People (Stay High)»

Green Day – «The American Dream Is Killing Me»

IDLES – «Gift Horse»

Pearl Jam – «Dark Matter»

St. Vincent – «Broken Man»

Καλύτερο ροκ τραγούδι

The Black Keys – «Beautiful People (Stay High)»

St. Vincent – «Broken Man»

Pearl Jam – «Dark Matter»

Green Day – «Dilemma»

IDLES – «Gift Horse»

Καλύτερο ροκ άλμπουμ

The Black Crowes – Happiness Bastards

Fontaines D.C. – Romance

Green Day – Saviors

Idles – Tangk

Pearl Jam – Dark Matter

The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Jack White – No Name

Καλύτερη μέταλ ερμηνεία

Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne – Mea Culpa (Ah! C?a ira!)

Judas Priest – Crown of Horns

Knocked Loose featuring Poppy – Suffocate

Metallica – Screaming Suicide

Spiritbox – Cellar Door

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Beyonce – «Bodyguard»

Sabrina Carpenter – «Espresso»

Charli XCX – «Apple»

Billie Eilish – «Birds of a Feather»

Chappell Roan – «Good Luck, Babe!»

Καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/γκρουπ

Gracie Abrams feat. Taylor Swift – «us.»

Beyonce feat. Post Malone – «Levii’s Jeans»

Charli XCX & Billie Eilish – «Guess»

Ariana Grande, Brandy & Monica – «The Boy Is Min»

Lady Gaga & Bruno Mars – «Die With a Smile»

Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Ariana Grande – Eternal Sunshine

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Καλύτερη χορευτική/ηλεκτρονική ηχογράφηση

Disclosure – «She’s Gone, Dance On»

Four Tet – «Loved»

Fred Again and Baby Keem – «Leavemealone»

Justice and Tame Impala – «Neverender»

Kaytranada feat. Childish Gambino – «Witchy»

Καλύτερο χορευτικό/ηλεκτρονικό άλμπουμ

Charli XCX – Brat

Four Tet – Three

Justice – Hyperdrama

Kaytranada – Timeless

Zedd – Telos

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

J. Cole — Might Delete Later

Common & Pete Rock — The Auditorium, Vol. 1

Future & Metro Boomin — We Don’t Trust You

Eminem — The Death Of Slim Shady

Doechii — Alligator Bites Never Heal

Καλύτερο ραπ τραγούδι

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – «Like That»

Glorilla – «Yeah Glo!»

Kendrick Lamar – «Not Like Us»

Rapsody & Hit-Boy – «Asteroids»

¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid feat. Playboi Carti – «Carnival»

Καλύτερη ραπ ερμηνεία

Kendrick Lamar – «Not Like Us»

GloRilla – «Yeah Glo!»

Eminem – «Houdini»

Cardi B – «Enough (Miami)»

Doechii – «NISSAN ALTIMA»

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – «Like That»

Common, Pete Rock, and Posdnuos – «When The Sun Shines Again»

Καλύτερη ερμηνεία μελωδικής ραπ

Jordan Adetunji feat. Kehlani – «Kehlani»

Beyonce feat. Linda Martell and Shaboozey – «Spaghettii»

Future and Metro Boomin feat. The Weeknd – «We Still Don’t Trust You»

Latto – «Big Mama»

Rapsody feat. Erykah Badu – «3:AM»

Καλύτερο κάντρι άλμπουμ

Beyonce – Cowboy Carter

Post Malone – F-1 Trillion

Kacey Musgraves – Deeper Well

Chris Stapleton – Higher

Lainey Wilson – Whirlwind

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία κάντρι

Beyonce – «16 Carriages»

Jelly Roll – «I Am Not Okay»

Kacey Musgraves – «The Architect»

Shaboozey – «A Bar Song (Tipsy)»

Chris Stapleton – «It Takes a Woman»

Καλύτερο urban άλμπουμ

Bad Bunny – Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Manana

J Balvin – Rayo

Feid – Ferxxocalipsis

Residente – Las Letras Ya No Importan

Young Miko – Att

