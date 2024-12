Σύμφωνα με το Taste Atlas, η ελληνική κουζίνα έχει τις υψηλότερες βαθμολογίες από χρήστες σε: Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία, ΗΠΑ, Πολωνία, Ελβετία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Καναδά, Τουρκία.

TasteAtlas World Food Awards 2025: https://t.co/TVbd3jZxvC

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η χριστουγεννιάτικη κοτοσαλάτα που θα ξετρελάνει τους πάντες - Φτηνή και με εύκολα υλικά

These are the 100 best cuisines in the world. pic.twitter.com/2AwqgWYFXx

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 10, 2024