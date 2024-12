Ειδικότερα, η Περιφέρεια Αττικής προβάλλει την εορταστική Αθήνα στο εξωτερικό μέσω digital καμπάνιας που ξεκίνησε στις 25 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιανουαρίου. Στόχος της είναι η προβολή της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας ως κορυφαίου χειμερινόυ προορισμού για ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Αυτό, γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες ταξιδιωτικές τάσεις οι Βρετανοί, οι Γερμανοί και Σουηδοί είναι πιθανότερο να ταξιδέψουν την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ήδη αποδίδει η καμπάνια, καθώς από τον Νοέμβριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας καταγράφηκε αύξηση 15,7% στις πτήσεις εξωτερικού σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο πέρυσι. Βάσει των στοιχείων, τον 11ο μήνα του έτους διακινήθηκαν συνολικά 1.512.107 όταν τον Νοέμβριο του 2023 είχαν ταξιδέψει 1.306.965 επισκέπτες από το εξωτερικό.

Η digital καμπάνια που «τρέχει» αρχικά στη βόρεια Ευρώπη, αναδεικνύει τη γιορτινή γοητεία της Αθήνας, κι ολόκληρης της Αττικής. Η προσέγγιση του brand name Αττική είναι πολυκαναλική, στο σπίτι μέσω διαφημίσεων Connected TV (CTV), στο διαδίκτυο μέσω Brand Stories, και σε δημόσιους χώρους όπως μέσα μεταφοράς, εμπορικά κέντρα και DOOH (Digital Out of Home) διαφημίσεις.

«Γιατί η Αττική μας ενώνει! Γιατί η Αττική μας πρέπει ναι είναι πρωταγωνίστρια και δεν μπορεί να μένει πίσω ως ουραγός των εξελίξεων και θιασώτρια της μιζέριας άκυρων και άκαιρων διαχωριστικών γραμμών του χθες. Αυτό αξίζουν οι συμπολίτες μας! Αυτό επιβάλλουν οι καιροί! Όλοι μαζί, λοιπόν, στην πορεία του “συνθέτω” μέσω της άθροισης δυνάμεων, για το καλό της κοινότητας και των ανθρώπων μας και στις 66 γειτονιές του λεκανοπεδίου», υπογράμμισε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Με αφορμή τη λειτουργία του χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίο του Άρεως, το οποίο «αγκάλιασαν» οι Αθηναίοι, «το επόμενο βήμα της περιφέρειας είναι να το γνωρίσουν και οι υπόλοιποι στην Ευρώπη, γιατί η Αθήνα αποτελεί έναν από τους ομορφότερους χριστουγεννιάτικους ευρωπαϊκούς προορισμούς», σημειώνει ο περιφερειάρχης Αττικής, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα σε όσους δεν έχουν επισκεφθεί την πρωτεύουσα της Ελλάδας τον χειμώνα να σπεύσουν να το κάνουν.

«Η χριστουγεννιάτικη Αθήνα, “ντυμένη” στα γιορτινά της, είναι πανέμορφη και η ψηφιακή καμπάνια που “τρέχει” από την Περιφέρεια Αττικής, σκοπό έχει να αναδείξει την Αθήνα τα Χριστούγεννα, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε ένα εορταστικό τοπόσημο» ανέφερε ο περιφερειάρχης, καταλήγοντας: «Στη στρατηγική μας εντάσσεται και η απόλυτη αναβάθμιση των εκδηλώσεων μας στο εμβληματικότερο πάρκο της πρωτεύουσας, το Πεδίον του Άρεως, αλλά και όλη η επιθετική λογική εξωστρέφειας που έχουμε αναπτύξει με έργα και πρωτοβουλίες παντού».

Kids wallet: Πώς θα μπλοκάρει τα social media στους κάτω των 15 ετών – Τι λέει ο Παπαστεργίου

Αίγιο: Ηλικιωμένος αυτοπυρπολήθηκε μέσα στην καλύβα του

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός άνδρας έπειτα από φωτιά στο σπίτι του

Ο Άρειος Πάγος εξέδωσε εγκύκλιο μετά τις δηλώσεις εισαγγελέα στη δίκη Φιλιππίδη

Ανεκτίμητοι θησαυροί αποκαλύφθηκαν στο κέντρο της Αθήνας

Τέιλορ Σουίφτ: Τα έσοδα από την περιοδεία της ξεπερνούν τα 2 δισ. δολάρια

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Το πολυτελές σπίτι που ζει με τον Κώστα Πηλαδάκη

ΔΥΠΑ: Μέχρι τέλος του 2024 οι αιτήσεις για κατάρτιση και απασχόληση ανέργων με επιδότηση έως 100%