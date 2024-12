Σύμφωνα με το Variety, η ομάδα της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαίωσε ότι η περιοδεία διάρκειας 21 μηνών με τις sold-out συναυλίες συγκέντρωσε συνολικά 2.077.618.725 δολάρια με κοινό που αριθμεί 10.168.008 θεατές. Η τιμή των εισιτηρίων που αγοράστηκαν από επίσημα καταστήματα ήταν κατά μέσο όρο 204 δολάρια, αλλά οι τιμές αυτών που αποκτήθηκαν από μεταπωλητές ανέρχονταν κατά μέσο όρο στα 2.952 δολάρια.

Στις οκτώ συναυλίες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας στο Wembley Stadium πουλήθηκαν 753.112 εισιτήρια, αλλά η μοναδική συναυλία με τον μεγαλύτερο αριθμό θεατών ήταν στις 16 Φεβρουαρίου 2024 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας με 96.006 εισιτήρια. Περίπου αυτή την περίοδο πέρυσι, αναφέρθηκε από το Pollstar ότι το σκέλος της περιοδείας το 2023 ήταν το πρώτο που είχε εισπράξεις ένα δισεκατομμύριο δολάρια μετά από 60 εμφανίσεις σε οκτώ μήνες.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε 197 εκατομμύρια δολάρια σε μπόνους σε όλους όσους εργάζονταν στην περιοδεία της – μεταξύ άλλων σε οδηγούς φορτηγών, catering, τεχνικούς μουσικών οργάνων, εμπορική ομάδα, τεχνικούς φωτισμού και ήχου, προσωπικό παραγωγής και βοηθούς, ξυλουργούς, χορευτές, μουσικούς, ασφάλεια, χορογράφους, πυροτεχνουργούς, κομμωτές, μακιγιέρ, υπεύθυνους γκαρνταρόμπας, φυσιοθεραπευτές και ομάδα βίντεο, σύμφωνα με δημοσίευμα του People.

Η Τέιλορ Σουίφτ ολοκλήρωσε την περιοδεία «Eras Tour» την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στο Βανκούβερ, κλείνοντας μια σειρά συναυλιών που έσπασε ρεκόρ και άλλαξε για πάντα το πολιτιστικό τοπίο. Καθώς ανέβαινε στη σκηνή, η Σουίφτ ευχαρίστησε τους θαυμαστές της που έκαναν το «Eras Tour» τόσο απίστευτο.

“It was the end of an ERA, the start of an age… the only thing that’s left is the manuscript one last souvenir from my trip to your shores now and then I re-read the manuscript but the story isn’t mine anymore”pic.twitter.com/3KNbS1e5A0

— Taylor Swift Updates (@TSUpdating) December 9, 2024