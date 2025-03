Οι φιναλίστ θα διεκδικήσουν συνολικά 15.000 ευρώ σε βραβεία, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να προσελκύσουν επενδυτές και συνεργάτες.

To Beyond Tomorrow Competition δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, αλλά μια πλατφόρμα που ενισχύει τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις βοηθά να κάνουν το επόμενο βήμα. Προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η παρουσία των startups με booth στο Startup Village Beyond Tomorrow. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής εδώ.

Η BEYOND Expo, το κορυφαίο τεχνολογικό συνέδριο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για startups που επιδιώκουν να κάνουν το επόμενο βήμα στον κόσμο της καινοτομίας.

Φέτος, το Beyond Tomorrow Startup Village αποτελεί το απόλυτο σημείο συνάντησης για νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτές και decision-makers, δημιουργώντας έναν χώρο δικτύωσης, έμπνευσης και εξέλιξης.

Οι startups που συμμετέχουν στο Startup Village Beyond Tomorrow αποκτούν διεθνή προβολή, καθώς η έκθεση και το συνέδριο της προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, επενδυτές, επιχειρηματίες και εκπροσώπους των ΜΜΕ από όλο τον κόσμο. Μέσω του Pitching Stage, δίνεται η ευκαιρία στις startups να παρουσιάσουν την εταιρεία τους μπροστά επενδυτές και επιχειρηματίες. Στο χώρο του Beyond Tomorrow θα βρίσκεται και ένα Investors Lounge, παρέχοντας τη δυνατότητα για άμεσες συναντήσεις με επενδυτές. Η συμμετοχή περιλαμβάνει ένα εκθεσιακό χώρο εντός του Startup Village, καθώς και πρόσβαση σε αποκλειστικές ευκαιρίες networking.

Ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος – κράτησε τη θέση σου σήμερα!