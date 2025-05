Την ίδια ώρα και σύμφωνα με ισραηλινές αμυντικές πηγές, το σύστημα αεράμυνας της χώρας απέτυχε να αναχαιτίσει τον πύραυλο. Οι συνδεόμενοι με το Ιράν Χούθι, που ανέλαβαν την ευθύνη για το πυραυλικό πλήγμα, έχουν εντείνει πρόσφατα τις εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Ισραήλ, λέγοντας ότι ενεργούν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Υψηλόβαθμος διοικητής της ισραηλινής αστυνομίας, ο Γιαΐρ Χεζρόνι, έδειξε στους δημοσιογράφους έναν κρατήρα που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του πυραύλου, ο οποίος όπως δήλωσαν οι αρχές του αεροδρομίου έπεσε δίπλα σε έναν δρόμο κοντά σε χώρο στάθμευσης του τερματικού σταθμού 3.

«Μπορείτε να δείτε τη σκηνή ακριβώς πίσω μας: ένας κρατήρας έχει σχηματιστεί εκεί, διαμέτρου δεκάδων μέτρων και επίσης βάθους δεκάδων μέτρων», δήλωσε ο Χεζρόνι, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν έχον προκληθεί σημαντικές ζημιές.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.

The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport’s perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025