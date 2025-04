Ήδη από την πρώτη της διοργάνωση στην Αθήνα -μετά τις τέσσερις προηγούμενες στη Θεσσαλονίκη- η έκθεση εδραιώνεται ως ένας σημαντικός κόμβος για τη ψηφιακή τεχνολογία και την καινοτομία, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για στρατηγικές συνεργασίες και ενδυναμώνοντας τις διασυνδέσεις στον τομέα της τεχνολογίας.

Οι εκθέτες εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους από τη διοργάνωση, καθώς η προσέλευση των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προηγούμενη. Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού και η αυξημένη συμμετοχή ενίσχυσαν την αίσθηση της επιτυχίας, ενώ η έκθεση αποτέλεσε εφαλτήριο για δικτύωση και εποικοδομητικές επαφές, που αναδείχθηκαν ως ένα από τα πιο ισχυρά σημεία της. Μάλιστα, οι επισκέπτες προήλθαν, πέραν της Ελλάδας, από τις Αυστρία, Αίγυπτο, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Γαλλία, Εκουαδόρ, Γερμανία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία και Τουρκία, γεγονός που ανέδειξε τον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης.

Η Έκθεση

Η BEYOND συγκέντρωσε περισσότερους από 300 εκθέτες από την Ελλάδα και από 10 χώρες και συγκεκριμένα από τις: Βέλγιο, Γαλλία, Εκουαδόρ, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία και Ρουμανία. Φιλοξένησε leaders της τεχνολογίας, νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, καθώς και πρωτοπόρους και οραματιστές του κλάδου. Διακεκριμένοι ηγέτες παρουσίασαν καινοτόμα προϊόντα και συζητήσαν τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το ΙοΤ και το quantum computing. Οι startups και scaleups έφεραν στο προσκήνιο ανατρεπτικές λύσεις, προσδιορίζοντας τις επόμενες γενιές ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ τα ερευνητικά ιδρύματα μοιράστηκαν τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα. Η BEYOND 2025 αποτέλεσε τον απόλυτο κόμβο για την ανταλλαγή γνώσης και τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών, ακαδημαϊκών και καινοτόμων, διαμορφώνοντας το μέλλον της ψηφιακής εποχής.

Το AI Forum

Το AI Forum, το πιο επιδραστικό Συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία, φιλοξενώντας περισσότερους από 120 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κορυφαίους

επαγγελματίες και ηγέτες του χώρου της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας. Καθ’ όλη τη διάρκειά του συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα που αφορούν στο μέλλον των αναδυόμενων τεχνολογιών, εστιάζοντας σε ζητήματα όπως η ηθική και η ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η κυβερνητική στρατηγική για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή μετάβαση, καθώς και οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Το AI Forum κάλυψε κρίσιμους τομείς, όπως η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης μέσω ψηφιακών εργαλείων, η επαναστατική προσέγγιση του ενεργειακού τομέα μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη για τη μεταμόρφωση των βιομηχανιών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, ενώ συζητήθηκαν οι νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των καινοτομιών.

Η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης βρέθηκαν, επίσης, στο επίκεντρο των συζητήσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ηθικού ψηφιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, εξετάστηκε η εξέλιξη της Ελλάδας ως πόλου

καινοτομίας και η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με έμφαση στις πολιτικές που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να ενισχύσει τη θέση της στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη. Το συνέδριο ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των επιχειρηματιών, με σκοπό τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ισχυρού ψηφιακού οικοσυστήματος.

Οι B2B συναντήσεις

Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της φετινής BEYOND 2025 ήταν οι B2B συναντήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν τον πυρήνα των επιχειρηματικών ευκαιριών κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 500 επιχειρηματικά ραντεβού στα οποία συμμετείχαν επιχειρήσεις από Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Ισπανία, Βόρεια Μακεδονία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Γερμανία, αναδεικνύοντας τη BEYOND ως το κορυφαίο σημείο συνάντησης για επαγγελματίες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας

και της καινοτομίας.

Οι εν λόγω συναντήσεις προλείαναν το έδαφος για στρατηγικές συνεργασίες, δικτύωση, ενώ έγιναν αφορμή ανταλλαγής γνώσεων, ανοίγοντας τον δρόμο στους συμμετέχοντες προς την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχέσεων και την εξερεύνηση καινοτόμων λύσεων για το μέλλον.

Το BEYOND Marketplace

Το BEYOND Marketplace – Open Stage αποτέλεσε σημαντικό σημείο της φετινής έκθεσης, προσφέροντας στις επιχειρήσεις μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξουν τις καινοτόμες λύσεις τους και να συνδεθούν με νέες αγορές. Με την παρουσίαση τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο, το Marketplace λειτούργησε ως δυναμικό βήμα για ανάπτυξη και δικτύωση, επιτρέποντας στις εταιρείες να βρουν νέους συνεργάτες και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για το μέλλον.

Το Startup Village

Στο Startup Village της BEYOND 2025 συμμετείχαν δεκάδες scaleups και startups, οι οποίες παρουσίασαν τις καινοτόμες λύσεις και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, ενισχύοντας τη δυναμική του ελληνικού και διεθνούς οικοσυστήματος. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε καίρια θέματα, όπως η σύνδεση της τεχνολογίας με την πολιτιστική ανάπτυξη, η υποστήριξη της καινοτομίας, αλλά και η ενίσχυση των παγκόσμιων οικοσυστημάτων καινοτομίας μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Οι επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν τις προοπτικές χρηματοδότησης και να μοιραστούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον τομέα τους με επίκεντρο τη στρατηγική ανάπτυξή τους.

Η έλλειψη χρηματοδότησης και η απουσία κατάλληλης εκπαίδευσης στον τομέα της επιχειρηματικότητας αναδείχθηκαν ως τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η συζήτηση για τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος και η ανάγκη για καθοδήγηση στη διαδικασία κλιμάκωσης ήταν σε πρώτο πλάνο, καθώς πολλές από τις startups ζητούν περισσότερη υποστήριξη και στρατηγικές λύσεις για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της αγοράς.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν επίσης στο πώς οι επενδύσεις και η σωστή καθοδήγηση μπορούν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και να βοηθήσουν στη δημιουργία πιο ισχυρών και διαρκών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Στο πλαίσιο της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε και ο διαγωνισμός BEYOND Tomorrow Competition, με τους φιναλίστ να διεκδικούν χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους 15.000 ευρώ. Στην τελετή απονομής των βραβείων, που πραγματοποιήθηκε στο κλείσιμο της BEYOND, οι νικητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε επενδυτές και κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξής τους.

Το Investor Lounge στο StartUp Village

Το Investor Lounge στο Start Up Village αναδείχθηκε ως ένας από τους πιο δημοφιλείς χώρους της BEYOND 2025, δίνοντας στις νεοφυείς επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με επενδυτές και να παρουσιάσουν τις καινοτόμες προτάσεις τους. Με τη δημιουργία ενός φιλικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για δικτύωση και ανταλλαγή ιδεών, το Investor Lounge διευκόλυνε την αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρηματιών και επενδυτών, προάγοντας τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και ανάπτυξης για τις startups που συμμετείχαν στην έκθεση.

Σχετικά με τη BEYOND

H BEYOND είναι διεθνής έκθεση και συνέδριο ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας και αποτελεί σημείο συνάντησης των κορυφαίων εταιρειών στην τεχνολογία, οραματιστών και πρωτοπόρων, startups και scale ups, καθώς επίσης

ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, φιλοδοξώντας να γίνει η κορυφαία διοργάνωση του είδους της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Μετά από τέσσερις επιτυχημένες διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη, η πέμπτη (5 η ) κατά σειρά BEYOND με θεματικό τίτλο «ΑΙ Reality Bites» φιλοξενήθηκε στο διάστημα 4 με 6 Απριλίου 2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα. H BEYOND διοργανώθηκε από τη ΔΕΘ – HELEXPO, τη Be-Best και τους Industry Disruptors Game Changers (IDGC) με συνδιοργανωτές το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και τον Δήμο Θεσσαλονίκης κα την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Αττικής. Υποστηρικτές της BEYOND ήταν οι ΣΕΠΕ, ΣΕΤΠΕ, ΣΕΚΕΕ και ΗΕΤΙΑ.