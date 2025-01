«Χρόνια πολλά στην αγάπη της ζωής μου, Μισέλ Ομπάμα. Γεμίζεις κάθε δωμάτιο με ζεστασιά, σοφία, χιούμορ και χάρη – και δείχνεις όμορφη κάνοντάς το. Είμαι τόσο τυχερός που μπορώ να αντιμετωπίζω τις περιπέτειες της ζωής μαζί σου. Σε αγαπώ», έγραψε στο Instagram. Στη φωτογραφία το ζευγάρι εμφανίζεται να κάθεται απέναντι σε ένα τραπέζι, πιάνοντας ο ένας το χέρι του άλλου.

Η απουσία της Μισέλ Ομπάμα από δύο σημαντικά γεγονότα—την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και την κηδεία του Τζίμι Κάρτερ—έχει προκαλέσει ευρέως διαδεδομένες φήμες σχετικά με πιθανό διαζύγιο από τον σύζυγό της, Μπαράκ Ομπάμα.

Η απουσία των Ομπάμα από κοινές δημόσιες εμφανίσεις έχει οδηγήσει σε έντονες φήμες και εικασίες στο διαδίκτυο. Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ένας χρήστης δήλωσε: «Νομίζω ότι ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα οδεύουν προς διαζύγιο». Ένας άλλος αμφισβήτησε την ενότητα στη σχέση τους, γράφοντας: «Που είναι το ενιαίο μέτωπο;».



Μπάρακ και Μισέλ: Ανατροπή της Παράδοσης

Η απόφαση της Μισέλ να απουσιάσει από την ορκωμοσία του Τραμπ, όπου θα παρευρεθεί ο Μπαράκ, σηματοδοτεί μια απομάκρυνση από την παράδοση που θέλει τους πρώην προέδρους και πρώτες κυρίες να παρευρίσκονται σε τέτοιες τελετές μαζί. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Μισέλ επίσης απουσίασε από την κηδεία του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ, επικαλούμενη «βαρύ πρόγραμμα». Κατά τη διάρκεια της κηδείας, ο Μπαράκ Ομπάμα καθόταν δίπλα σε άλλους πρώην προέδρους και τις συζύγους τους, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζορτζ Μπους.

Are Michelle and Barack getting a divorce?

Perhaps the REAL reason the former First Lady isn’t attending the inauguration has NOTHING to do with Trump…

And, everything to do with BARACK. pic.twitter.com/jDY8sTqcGY

— Trish Regan (@trish_regan) January 14, 2025