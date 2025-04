Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο στο San Marino Restaurant στη Βόρεια Δυτική Αγγλία, και η γυναίκα παραπονέθηκε για το ότι βρήκε ένα κομμάτι γυαλιού στο πιάτο της με τα ζυμαρικά, ισχυριζόμενη ότι σχεδόν έσπασε τα δόντια της. Το ζευγάρι αρνήθηκε να πληρώσει τον λογαριασμό ύψους 139 δολαρίων και προσπάθησε να αποσπάσει αποζημίωση πριν φύγει από το εστιατόριο.

Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φανέρωσε ότι η όλη κατάσταση ήταν πιθανότατα απάτη. Οι υπάλληλοι του εστιατορίου ανέφεραν ότι το βίντεο έδειχνε τον άνδρα να βγάζει ένα κομμάτι γυαλιού από την τσέπη του και να το δίνει στη γυναίκα για να το τοποθετήσει στο τραπεζομάντιλο. Η γυναίκα φαινόταν να το βάζει στο τραπέζι και να το τοποθετεί πάνω στο τραπεζομάντιλο προσποιούμενη ότι το είχε στο στόμα της.

Ο διευθυντής του εστιατορίου, Miraz Yolcu, ανέφερε: «Όλοι ήταν σε σοκ. Οι υπάλληλοι ανησύχησαν και κάλεσαν τον διευθυντή, ο οποίος ρώτησε τι είχε συμβεί. Είπαν ότι δεν θα πλήρωναν το γεύμα.»

Η αστυνομία της Cheshire επιβεβαίωσε ότι διερευνά την υπόθεση και ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για κλοπή/απάτη σε εστιατόριο στο Widnes τα ξημερώματα της Κυριακής 6 Απριλίου. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, οι πελάτες εγκατέλειψαν το εστιατόριο χωρίς να πληρώσουν, αφού ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν γυαλί στο φαγητό τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο εστιατόριο, καθώς τέτοιες απάτες μπορεί να είναι καταστροφικές για τις μικρές επιχειρήσεις. «Αυτά τα είδη απάτης βλάπτουν τις μικρές επιχειρήσεις που δουλεύουν σκληρά», ανέφερε το εστιατόριο σε ανάρτησή του στο Facebook.

